Alpine F1 avance deux raisons à la grande forme de Colapinto à Miami

Franco Colapinto a vécu son meilleur week-end en Formule 1 à Miami, avec une SQ3, une neuvième place au Sprint, une Q3 et une septième place en course. Le pilote Alpine F1 avait un nouveau châssis allégé, et il avait fait quelques jours avant un roulage de démonstration en Argentin, devant son public.

Sans savoir si son moral reboosté ou sa voiture améliorée ont été les causes principales de cette forme affichée en Floride, il est indéniable que tout s’est mieux passé pour lui, puisqu’il a même régulièrement dominé Pierre Gasly, ce qu’il n’avait pas encore fait depuis l’an dernier.

"Nous avons eu beaucoup de discussions avec Franco" a déclaré Steve Nielsen, le team principal de l’équipe d’Enstone. "Il avait un peu de mal au début à égaler le rythme de Pierre."

"Je ne sais pas si c’est aussi simple que le fait d’avoir eu un peu de temps libre et d’être retourné en Argentine pour faire un ’reset’, mais il était plus satisfait de la voiture à Miami qu’il ne l’a été jusqu’à présent cette année, donc j’espère que cela va continuer. Je lui ai dit ’peut-être devrais-tu retourner en Argentine avant chaque course’."

Comme le premier châssis de chaque saison est souvent construit avec l’homologation de la FIA en tête, Nielsen a expliqué comment les améliorations de performance dans ce domaine surviennent naturellement avec le temps.

Bien que le châssis que Colapinto utilise désormais ait été prêt quelques jours avant le Grand Prix d’Australie, le délai d’exécution était trop court et il a été utilisé pour la première fois lors d’une journée de tournage Alpine pendant la pause imprévue du calendrier en avril.

"Eh bien, le nouveau châssis n’était pas un secret. Normalement, quand vous fabriquez le premier, il s’avère être le plus lourd, puis, au fil des itérations, vous fabriquez d’autres châssis qui sont plus légers. Cela n’a pas fait exception."

"Franco a le châssis numéro trois. Il est plus léger que le châssis numéro un, qu’il avait auparavant, car celui-là subit tous les tests d’impact frontal et ainsi de suite. Nous avons donc pu le lui donner, ce qui l’a un peu allégé, ce qui est une bonne chose, tout en restant dans la limite."

"Je dois admettre que c’est un point sur lequel nous avons été bons cette année. Les voitures étaient à la limite de poids ou juste au-dessus. Nous avons été comme ça toute l’année, ce qui est positif. Tout le monde n’est pas dans ce cas, et c’est de la performance pure que de gagner du poids."