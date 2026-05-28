Racing Bulls veut se concentrer sur les ’points positifs’ de son GP du Canada

Le Grand Prix du Canada 2026 laisse un bilan contrasté mais prometteur pour l’écurie Racing Bulls, qui s’est hissée à la sixième place du championnat des constructeurs. À Montréal, la structure a pu compter sur la prestation solide de Liam Lawson, qui a bouclé la course en septième place. Malgré un déficit de vitesse face aux Alpine, le pilote a brillamment défendu sa position. En revanche, la déception domine du côté d’Arvid Lindblad, immobilisé dès le départ par un problème d’embrayage.

Forte des enseignements tirés et de la performance de ses dernières évolutions dans les virages lents, l’équipe aborde le prochain rendez-vous à Monaco avec un optimisme renforcé, comme l’explique son directeur, Alan Permane.

"Il y a beaucoup de points positifs et d’enseignements à tirer de ce Grand Prix du Canada" a déclaré le Britannique. "Liam a réalisé une course exceptionnelle malgré le fait que nous ne soyons pas aussi rapides qu’Alpine."

"Il a fait preuve d’une maîtrise remarquable pour se défendre face à une voiture nettement plus rapide, et c’est formidable de le voir terminer dans les points après un début de week-end difficile."

"Malheureusement, Arvid a eu un problème d’embrayage au départ du tour de formation, ce qui l’a empêché de passer la première sur la grille de départ. C’est dommage car il avait une belle opportunité compte tenu du rythme qu’il a affiché tout au long du week-end."

"Après la course de Montréal, nous remontons à la sixième place du championnat. Avec encore beaucoup de courses à disputer, les occasions de marquer des points ne manqueront pas."

"La voiture s’est particulièrement bien comportée dans les virages lents et nous avons certainement bénéficié de nos améliorations. Monaco étant un circuit composé principalement de virages lents, nous avons bon espoir et confiance pour une belle course."