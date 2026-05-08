Pérez appelle Cadillac F1 à réagir face aux progrès d’Aston Martin

Dans la bataille pour éviter d’être la dernière équipe du championnat, Sergio Pérez a appelé la sienne à réagir après le Grand Prix de Miami, estimant que Cadillac doit accélérer son développement pour ne pas se faire distancer par Aston Martin, qui semble avoir trouvé des solutions à ses problèmes du début de saison.

Longtemps en difficulté avec des vibrations et un manque de performance sur son groupe propulseur Honda, Aston Martin pointait en fond de peloton en début de championnat, laissant Cadillac occuper la dixième place dans la hiérarchie. Mais à Miami, l’écurie britannique a montré des signes de progrès notables, sans même introduire d’évolutions majeures, Honda ayant identifié des contre-mesures efficaces pour corriger les vibrations, ouvrant désormais la voie à un gain de performance.

Ce regain s’est concrétisé en piste : lors du sprint, Fernando Alonso a terminé devant Pérez, et les deux Aston Martin ont ensuite devancé les deux Cadillac en qualifications pour la première fois cette saison. En course, Alonso a finalement pris la 15e place au terme d’un duel intense avec le pilote mexicain.

Un affrontement que Pérez a apprécié, tout en reconnaissant les progrès de son rival.

"Nous nous sommes bien amusés avec eux, surtout en me battant avec Fernando," a-t-il confié aux médias. "C’est toujours un grand moment parce qu’il est très agressif, mais très correct."

Mais au-delà de ce duel, le constat est clair pour le pilote Cadillac : Aston Martin progresse plus vite.

"Je pense que nous allons dans la bonne direction, mais dès que la dégradation des pneus entre en jeu, nous pouvons être au niveau du milieu de peloton, mais eux parviennent à augmenter le rythme de manière assez significative," a-t-il souligné.

"Il y a donc matière à analyse, mais je pense qu’une meilleure compréhension de cela sera essentielle pour progresser davantage au Canada, car nous devons mieux le comprendre et tenter de proposer de meilleures solutions. Le temps nous est compté, mais je crois que l’une de nos priorités à court terme est bien d’améliorer la dégradation. Nous avons quelques pistes, mais la tâche la plus importante pour l’équipe dans les semaines à venir sera de réunir tous les groupes de travail."

"Nous sommes dans une course contre la montre pour trouver de la performance, car nous savons qu’Aston va continuer à progresser, et nous ne voulons pas être laissés derrière."

Le Mexicain tient toutefois à recentrer le discours sur son propre camp.

"C’est une grande motivation, mais il ne s’agit pas d’eux. Il s’agit simplement de nous améliorer, week-end après week-end, dans tous les domaines. C’est bien d’avoir une carotte à suivre également."

Parmi les motifs de satisfaction, Pérez met en avant la qualité de certaines opérations, notamment lors des arrêts aux stands.

"L’arrêt au stand a été incroyable, c’était un très bon travail de l’équipe, ce qui montre que nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous devons être comme ça dans de nombreux domaines lors des prochains week-ends."