Ocon victime de menaces : Schumacher dénonce une dérive ’honteuse’

La collision entre Esteban Ocon et Franco Colapinto lors du Grand Prix de Chine continue de faire des remous bien au-delà de la piste. Face à la vague de messages haineux visant le pilote Haas, Ralf Schumacher est monté au créneau pour dénoncer une situation qu’il juge "honteuse".

L’accrochage en piste a rapidement dégénéré en une avalanche de commentaires toxiques en ligne, certains allant jusqu’à des menaces de mort à l’encontre d’Ocon. Une escalade qui a poussé l’entourage de Colapinto à intervenir publiquement juste après la course (à relire ici), appelant les fans à cesser "toute haine ou menace de mort" envers le pilote français et son équipe Haas F1.

Pour Schumacher, cet épisode illustre une tendance préoccupante.

"Nous devons aussi parler du côté sombre de certains fans argentins, et ce n’est pas la première fois," a déclaré le consultant de Sky Allemagne.

L’Allemand insiste sur le fait qu’une limite claire a été franchie : "C’est vraiment horrible. Je trouve cela triste et honteux, car cela n’a plus rien à voir avec le sport."

Schumacher tient toutefois à refuser toute généralisation.

"Je connais l’Argentine, c’est un grand pays, avec des gens formidables. Mais surtout sur internet, on voit que ceux qui critiquent sont aussi pointés du doigt, voire menacés."

Selon lui, il s’agit bien d’une minorité de supporters qui dépasse les limites acceptables, mais dont l’impact est amplifié par les réseaux sociaux.

"La violence ou les appels à la violence sur internet ne peuvent pas exister. Cela n’a sa place nulle part dans ce monde," martèle-t-il.

Schumacher souligne également que cette dérive s’inscrit dans un contexte d’expansion massive de l’audience de la Formule 1, notamment portée par la série Drive to Survive.

"Grâce à Netflix, la Formule 1 s’est énormément élargie. Il y a beaucoup plus de fans et malheureusement, il y a aussi ce type de personnes parmi eux."

Même le clan Colapinto a pris conscience de la gravité de la situation.

"Les personnes autour de Franco ont elles-mêmes indiqué que personne ne devait envoyer de haine ou de menaces de mort."

Au-delà de l’incident lui-même, l’ancien pilote s’inquiète des répercussions pour le jeune Argentin.

"Ce n’est pas une bonne publicité pour l’Argentine, et certainement pas ce que souhaite Franco."