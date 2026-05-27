Gasly admet qu’il n’est ’pas facile’ de comprendre ses difficultés

La huitième place au Grand Prix du Canada s’inscrit dans une tendance positive pour Pierre Gasly et l’écurie Alpine F1, qui confirme les progrès effectués en 2026, surtout avec la sixième place de Franco Colapinto. Mais, dans une course marquée par un nombre d’abandons élevé, ce dernier résultat dans les points du Français a masqué le fait que les problèmes sous-jacents qui l’ont handicapé au cours des deux derniers week-ends sont toujours présents.

Interrogé sur la nature de ceux-ci, il a commencé à comprendre ce qui se passe avec sa voiture, et qui le perturbe ces dernières semaines, mais il ne boude pas son plaisir d’avoir inscrit des points ce week-end à Montréal.

"Je dois dire que je suis content de la… j’appellerai ça une limitation des dégâts. Tout le week-end, avec toutes les difficultés, ouais, je prends carrément ces quatre points" a déclaré Gasly. "Assez satisfait de cela, un très bon week-end pour l’équipe également, sixième et huitième donc 12 points, cela faisait un moment que nous n’avions pas marqué cela."

"Beaucoup de points positifs et j’ai hâte de passer aux jours suivants. J’aime vraiment travailler avec l’équipe et creuser un peu plus la performance et les raisons pour lesquelles les limites de ma voiture ont été ce qu’elles ont été. Nous allons travailler avec les gars, et ce sera important pour Monaco avec tous les problèmes que nous avons."

Gasly a été l’un des pilotes les plus performants des premières manches de 2026, mais il a marqué le pas depuis l’arrivée des évolutions à Miami, alors que Colapinto a trouvé, de son côté, des solutions pour gagner en performance.

"C’est la même chose depuis le premier tour des essais libres à Miami. Nous le voyons sur les données, nous sommes assez au clair sur ce qui se passe et nous devons juste comprendre exactement d’où cela vient, et cela fera partie du travail que nous devrons faire avant Monaco."

Gasly ne ressent pas le même niveau de confiance au volant de l’A526 en matière de motricité à basse vitesse, ce qui rend la voiture plus difficile à piloter à la limite, comme il l’explique.

"La F1 n’est pas facile, parfois j’aimerais qu’en une heure on puisse comprendre d’où vient chaque chose et cette année il y a tellement de paramètres qui affectent l’équilibre de la voiture et ainsi de suite. Il y a un peu plus de travail [à faire] mais au moins ce sur quoi nous devons travailler avec la motricité est très clair, et essayer de la ramener au niveau où elle était."

Les évolutions d’Alpine semblent fonctionner comme prévu, même si c’est davantage le cas pour Colapinto, qui est plus confiant depuis Miami, mais il n’est pas exclu non plus qu’elles aient d’une manière ou d’une autre modifié quelque chose dans le comportement que Gasly n’a pas apprécié.

"Nous avons fait quelques ajustements à nos évolutions depuis Miami qui les font fonctionner maintenant, donc je pense que nous sommes plutôt satisfaits de cela. De mon côté, nous avons testé pas mal de choses, au niveau des pièces lors du Sprint, et aujourd’hui encore je roulais avec l’ancien fond plat."

"En tant qu’équipe, nous avons une bonne compréhension au sortir du week-end et nous pouvons exclure les pièces, mais il sera tout de même important de les analyser plus en profondeur et de comprendre, une fois la voiture revenue à l’usine, comment retrouver cette performance."

Interrogé sur la possible présence d’un problème fondamental avec sa voiture, Gasly est sceptique : "Je pense que ce n’est pas si simple. Pour l’instant, je peux juste ressentir ce que je ressens et nous pouvons juste voir sur les données ce que nous voyons en termes de différence."

"Qu’il s’agisse d’un composant ou d’autre chose au niveau des réglages, c’est une très petite différence qui n’explique pas la différence que nous constatons, donc je ne pense pas que ce soit les réglages."

"Cela peut être beaucoup de choses, c’est pourquoi je pense que nous avons besoin de plus de jours et que nous devons retourner à l’usine, récupérer la voiture et juste en comprendre un peu plus. Il y a de la performance mais depuis Miami mon potentiel de motricité a clairement changé, et nous devons le ramener là où il était."

Le directeur général d’Alpine, Steve Nielsen, a promis que l’équipe continuerait à creuser les difficultés de Gasly, mais a salué l’équipe d’Enstone pour ne pas avoir paniqué et avoir travaillé d’arrache-pied tout au long du week-end pour inscrire un résultat.

"Pierre n’a pas été satisfait de l’équilibre de la voiture de tout le week-end. Il manquait d’appui par rapport à l’autre voiture. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais cela a semblé disparaître en course, donc je pense que nous devons vraiment regarder les détails et comprendre ce qui s’est passé. Mais l’équipe n’a pas paniqué, a travaillé dessus, et le résultat est là."