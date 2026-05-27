Vers un marché des transferts très animé en F1

Oliver Bearman s’attend à voir le marché des pilotes s’agiter fortement dans les prochains mois. Avec l’arrivée de la révolution réglementaire de 2026, beaucoup d’équipes avaient joué la stabilité mais plusieurs contrats arrivent à échéance. Le pilote Haas F1 estime que la hiérarchie actuelle jouera un rôle majeur dans les décisions prises pour l’avenir.

L’introduction des nouvelles réglementations techniques en Formule 1 cette saison a profondément rebattu les cartes. Entre les changements majeurs apportés aux groupes propulseurs et ceux touchant à l’aérodynamique, les écuries cherchent encore à comprendre précisément où elles se situent justement dans cette hiérarchie.

Après cinq manches disputées, une première tendance commence toutefois à émerger. Mais Oliver Bearman estime que l’ordre établi pourrait encore évoluer au fil de la saison grâce aux évolutions techniques apportées par les équipes.

Le pilote Haas pense surtout que cette nouvelle donne va avoir un impact direct sur le marché des pilotes, alors que plusieurs concurrents arrivent en fin de contrat à l’issue de la campagne 2026.

"Je pense que la fin de cette année est importante parce que beaucoup de pilotes arrivent au terme de leur contrat," a expliqué Bearman à Press Association.

"Tout le monde voulait voir quelle serait la hiérarchie en 2026 et cela déterminera ensuite à quoi ressemblera 2027. Il va y avoir un gros mercato et beaucoup de transferts selon moi."

Selon le Britannique, les pilotes surveillent déjà attentivement les performances des différentes équipes afin d’identifier les meilleures opportunités pour l’avenir. Choisir la bonne écurie pourrait s’avérer décisif pour les prochaines saisons.

Membre de la Ferrari Driver Academy depuis plusieurs années, Bearman fait naturellement partie des noms régulièrement associés à un futur volant au sein de la Scuderia. Malgré ces spéculations persistantes, le jeune pilote assure ne pas vouloir se fixer d’échéance précise concernant une éventuelle promotion chez Ferrari.

"Pour moi, évidemment, je suis sous contrat avec Ferrari, ils m’ont accordé leur confiance depuis le tout début, donc il est naturel que mon objectif ultime soit d’être avec eux," a-t-il reconnu.

"Pour le moment, l’objectif est de continuer à construire avec Haas, je suis extrêmement heureux de la trajectoire que nous suivons."

Le pilote de 21 ans refuse ainsi de se mettre une pression supplémentaire concernant son avenir à court terme.

"Pas de calendrier, pas de problème," a lancé Bearman ! "Je suis entre de bonnes mains tant que je continue à prouver ma valeur pour une équipe."

Interrogé sur son besoin de précisions concernant les projets de Ferrari, Bearman est resté remarquablement détendu.

"Je n’ai aucune obligation de date butoir là aussi où je dois faire X ou Y. Cela ne m’intéresse pas vraiment. Je veux continuer à progresser, donner à cette équipe les meilleures chances de gagner et continuer à prendre du plaisir."

"Alors oui, de nombreux contrats vont changer. Mais ce n’est pas mon travail. Je pilote la voiture. D’autres personnes s’en occupent."

Le Britannique semble de plus en plus confiant d’être prêt à saisir une opportunité de premier plan dès qu’elle se présentera.

"Je me sens prêt à toute éventualité. C’est ce qui compte. Ma régularité s’est considérablement améliorée par rapport à mes premières apparitions en Formule 1. Je dirais que c’est un grand pas en avant par rapport à il y a un an. Je progresse nettement en termes de régularité surtout."

L’ascension de Bearman est d’autant plus remarquable qu’Ocon, dont l’avenir chez Haas est incertain. Bearman insiste sur le fait qu’il évite délibérément toute distraction concernant les rumeurs.

"Me laisser distraire par ces rumeurs ne va pas améliorer mes performances. Peu importe si Esteban est à côté de moi ici ou non en 2027, ou si je devais aller ailleurs. Mon objectif principal est de donner le meilleur de moi-même, ce qui me permettra d’être dans les meilleures conditions pour l’avenir."