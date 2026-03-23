Crawford remplace Alonso pour les EL1 du Grand Prix du Japon

Aston Martin F1 a annoncé que son troisième pilote, Jak Crawford, participera à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon, au volant de l’AMR26 de Fernando Alonso. Il remplacera le double champion du monde pour les EL1, tandis qu’Alonso reviendra en EL2.

Cette séance marquera la première participation de l’Américain à des EL1 dans le rôle du troisième pilote de l’écurie, ce qui lui donnera l’occasion de s’intégrer davantage au sein de l’équipe pendant un week-end de course. Elle permettra également à l’écurie de remplir l’une des séances obligatoires réservées aux débutants cette saison.

Nul doute que l’équipe préfère sacrifier des heures de roulage de ses titulaires pendant que l’AMR26 manque de performance et de fiabilité. Mais avec les importantes vibrations de la voiture et les risques élevés de pannes, ce n’est pas un cadeau pour Crawford, qui s’est toutefois félicité de cette chance.

"Je suis vraiment impatient de prendre le volant et de courir pour l’équipe à Suzuka. C’est un circuit historique et exigeant, et j’ai hâte de mettre en pratique ce que j’ai appris au simulateur. Un grand merci à l’équipe de m’offrir cette opportunité. Comme lors de mes précédentes EL1, j’ai hâte d’en tirer le meilleur parti et d’apprendre autant que possible" a déclaré Crawford.

Mike Krack, directeur des opérations en piste de l’équipe, a expliqué le choix de donner du roulage à Crawford à ce moment de la saison : "C’est formidable de pouvoir offrir à Jak une nouvelle opportunité en EL1 dans le cadre de notre engagement continu en faveur du développement des jeunes talents."

"Il a travaillé dur, notamment sur le simulateur à Silverstone, et cette séance lui permettra de continuer à acquérir une précieuse expérience sur piste. C’est une occasion importante pour lui de continuer à progresser, tout en contribuant à l’équipe en recueillant des données et des retours utiles."

Au moment d’aborder la troisième course de la saison, et alors que l’équipe a subi quatre abandons en deux courses, le Luxembourgeois n’est évidemment pas des plus optimistes en vue de la manche japonaise du calendrier.

"Nous allons continuer à travailler dur, mais nous devons aussi rester réalistes. Nous ne pouvons pas faire de miracles en si peu de temps. L’essentiel, c’est donc de s’attaquer à tous les problèmes, et on ne peut les résoudre qu’un par un. Cela ne signifie pas que nous devons en résoudre un par course."

"Nous devons en résoudre plusieurs, mais je pense qu’il est important de ne pas céder à la panique. Vous savez que nous devons nous améliorer pour la prochaine course, tant en termes de fiabilité que de performances. Nous apporterons donc des améliorations. Quant à leur impact, nous le verrons au Japon."