Avec Gucci, Alpine F1 change d’image alors qu’elle cherche toujours de la performance

Alpine a frappé un grand coup en officialisant hier à Paris un partenariat titre historique avec Gucci à partir de 2027. Au-delà de l’impact financier colossal, l’accord marque une transformation profonde de l’image de l’écurie française, tout en renforçant ses ambitions sportives et commerciales en Formule 1. Décryptage.

L’annonce du partenariat entre Alpine et Gucci représente bien plus qu’un simple contrat de sponsoring en Formule 1. Pour la première fois de son histoire, un grand nom du luxe devient partenaire titre d’une écurie du championnat du monde, dans un accord estimé entre 100 et 130 millions d’euros sur plusieurs années.

Cette alliance rappelle inévitablement l’époque où Flavio Briatore avait conduit Benetton vers les titres mondiaux dans les années 1990, déjà avec une forte dimension liée à la mode et au marketing.

Le dirigeant italien n’a d’ailleurs pas résisté à la comparaison. "Nous avons montré que la mode pouvait gagner en Formule 1," a lancé Briatore au sujet de son équipe d’Enstone, autrefois connue sous le nom de Benetton F1 Team.

À partir de 2027, l’écurie changera officiellement de nom pour devenir Gucci Racing Alpine F1 Team. La maison italienne a même développé une plateforme de marque spécifique baptisée "Gucci Racing" accompagnée d’un nouveau logo qui sera utilisé mondialement dans une future gamme de produits dérivés liés à la Formule 1.

Mais l’impact visuel du partenariat sera surtout spectaculaire sur la monoplace elle-même.

Le rose introduit par BWT depuis 2022 disparaîtra au profit des célèbres couleurs noir et or de Gucci, avec une présence massive du logo "G" sur l’A527.

Le directeur général d’Alpine, Philippe Krief, a toutefois précisé que l’identité historique de la marque française ne disparaîtrait pas totalement. "Il y aura aussi un peu de bleu," a-t-il expliqué.

Gucci ne compte d’ailleurs pas se contenter d’une présence marketing classique. La marque prévoit des activations autour de chaque Grand Prix et souhaite habiller une grande partie du personnel Alpine dès l’année prochaine. Cela concernera les vêtements paddock et les tenues de voyage, mais également les mécaniciens et les pilotes pendant leur travail au garage.

La maison italienne prévoit même de développer des vêtements techniques spécifiques pour les mécaniciens ainsi que ses propres combinaisons pilotes. Son directeur artistique Demna sera directement impliqué dans le projet Formule 1. L’objectif sera de concilier l’identité stylistique de Gucci avec les contraintes techniques du paddock et du garage. À terme, les mécaniciens Alpine pourraient ainsi devenir les mieux habillés de toute la voie des stands.

L’arrivée de Gucci confirme aussi l’évolution spectaculaire du profil du public de la Formule 1 ces dernières années. Malgré ses près de 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 500 boutiques dans le monde, la marque italienne considère désormais la F1 comme un outil stratégique incontournable.

Selon les analyses de Gucci, l’âge moyen des fans de Formule 1 est désormais de 32 ans et, surtout, la moitié des nouveaux fans sont des femmes.

Flavio Briatore a lui-même souligné cette transformation du public. "Il y a cinq ans, l’âge moyen était de 50 à 55 ans," a-t-il rappelé.

Cette évolution intéresse également fortement Alpine. Philippe Krief explique que les femmes représentent entre 30 et 35 % des achats de voitures neuves, tout en influençant plus de 70 % des décisions d’achat.

Dans ce contexte, l’association entre Alpine, Gucci et la Formule 1 apparaît comme un projet stratégique majeur autant sur le plan sportif que commercial. Mais au-delà de l’image, cet accord constitue surtout une excellente nouvelle financière pour Alpine. Mais malgré ce soutien massif et l’arrivée des moteurs Mercedes, Flavio Briatore sait que le retour au sommet nécessitera encore davantage de changements.

Interrogé sur ce qui manque encore à Alpine pour gagner des courses, l’Italien a répondu avec humour : "Une demi-seconde..."

Des solutions sont déjà prévues pour tenter de combler ce déficit de performance. À court terme, Alpine prépare notamment une évolution majeure attendue à Barcelone afin de corriger certains problèmes d’instabilité à haute vitesse rencontrés cette saison par Pierre Gasly et Franco Colapinto.

Mais Briatore estime également que le projet doit encore se renforcer humainement. "Nous devons pousser très fort à l’usine," a-t-il expliqué. "Nous avons besoin de meilleures personnes. Nous n’avons pas encore atteint ce que je veux."

Le conseiller exécutif d’Alpine estime que l’équipe manque encore d’expérience à certains postes clés. "Il me manque encore quelques personnes de grande qualité avec de l’expérience, parce que l’équipe est encore très jeune," a-t-il ajouté.

Cette volonté de recruter des profils majeurs intervient alors que le futur de la participation de 24 % actuellement détenue par Otro Capital reste incertain. Plusieurs rumeurs évoquent l’intérêt de Mercedes ou même de Christian Horner et BYD.

Le profil de l’ancien patron de Red Bull correspondrait précisément au type de dirigeant expérimenté que recherche Briatore pour faire franchir une nouvelle étape au projet Alpine.

Dans le même temps, certaines spéculations suggèrent que l’arrivée de Gucci pourrait constituer la première étape d’une future sortie d’Alpine de la Formule 1. Une hypothèse fermement rejetée par la marque française.

À Paris, Philippe Krief a de nouveau insisté sur l’engagement d’Alpine envers la discipline. Selon lui, "le partenariat avec Gucci renforce même les raisons de rester en Formule 1".

Grâce au financement apporté par Gucci, une part importante du budget F1 d’Alpine sera désormais couverte, réduisant fortement la pression financière sur le constructeur français.

Krief voit également dans cette collaboration des opportunités commerciales importantes, notamment autour de modèles exclusifs et de l’univers du luxe.

"Nous voulons vendre des voitures que les gens désirent, pas seulement des voitures dont ils ont besoin," a-t-il expliqué. "Nous devons apprendre de Gucci sur la personnalisation, l’exclusivité et ce genre de choses."

Concernant l’avenir de la participation détenue par Otro Capital, Krief a également tenu à rassurer sur le contrôle du projet.

"Nous gardons la majorité parce que cela fait partie du plan d’Alpine de continuer en Formule 1," a-t-il affirmé.

"Cela fait toujours partie de notre plan parce que nous devons le faire. Cela fait partie de la grande histoire."

"Nous devons développer des produits, nous devons développer un réseau et, plus important que tout, nous devons développer la marque. C’est pourquoi la Formule 1 est importante et pourquoi le partenariat avec Gucci l’est encore plus," a-t-il poursuivi.