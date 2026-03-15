Menaces contre Ocon après Shanghai : l’entourage de Colapinto intervient

La société de management qui gère Franco Colapinto a appelé les fans de Formule 1 à ne pas s’en prendre à Esteban Ocon à la suite de leur accrochage lors du Grand Prix de Chine.

L’incident s’est produit dans la seconde moitié de la course disputée sur le circuit de Shanghai. Colapinto a effectué son unique arrêt au stand au 32e tour, abandonnant les pneus durs pour chausser des gommes médiums.

À sa sortie des stands, l’Argentin s’est retrouvé roue contre roue avec Ocon, relançant une bataille déjà engagée entre les deux pilotes avant leurs arrêts respectifs.

À l’approche du virage 2, le pilote français a tenté de plonger à l’intérieur pour dépasser Colapinto, mais il a heurté l’Alpine. Le contact a envoyé les deux voitures en tête-à-queue.

Ocon a ensuite reconnu sa responsabilité dans l’accrochage. Les commissaires lui ont infligé une pénalité de dix secondes, qu’il a purgée lors d’un second passage par les stands.

Malgré cet incident, Colapinto est parvenu à terminer dans les points. Le pilote argentin a franchi la ligne d’arrivée à la 10e place, décrochant ainsi un point — son premier pour Alpine et son premier depuis le Grand Prix des États-Unis 2024 avec Williams.

Dans la foulée de la course, les représentants de Colapinto chez Bullet Sports Management ont publié un message sur les réseaux sociaux afin d’appeler au calme suite à des posts très menaçants contre la vie du Français !

"Merci de ne pas envoyer de messages de haine ni de menaces de mort à Esteban, à sa famille ou à l’équipe Haas F1 Team," indique leur communiqué.

"Cela ne fera pas disparaître l’accident et ne ferait que donner une mauvaise image des fans de Franco. Merci de garder votre soutien positif et respectueux !"

Si Colapinto a pu repartir de Shanghai avec un point, la course d’Ocon s’est révélée beaucoup plus difficile. Le Français a finalement terminé 14e, à un tour du leader.