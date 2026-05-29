Alpine F1 se tient prête au cas où Verstappen rejoindrait Mercedes

Flavio Briatore veut s’assurer que l’un des pilotes actuels de Mercedes F1 ne se retrouve pas soudainement disponible l’année prochaine si Max Verstappen venait à rejoindre l’équipe de Brackley. Ce qui pourrait alors profiter à Alpine, si George Russell ou Andrea Kimi Antonelli se retrouvait sur la touche au dernier moment. Et bien que Franco Colapinto soit bien placé pour conserver son baquet en 2027, son patron a déclaré que la possibilité de décisions surprises ailleurs l’incitait à garder ses options ouvertes pour le moment.

Expliquant où il entrevoit une opportunité de surprise pour les transferts, Briatore a affirmé que ce qui se passera chez Mercedes est une véritable curiosité pour lui, et aussi une opportunité.

"Nous ne savons pas ce qui va se passer chez Mercedes. Nous ne savons pas si Mercedes va recruter Max, ou quoi que ce soit d’autre. Voyons donc ce que nous avons à la maison avant de continuer" a déclaré Briatore.

Malgré l’agacement de Verstappen au sujet des F1 2026, le Néerlandais semble décidé à rester en Formule 1 l’année prochaine, et s’il l’envisage chez Red Bull, il n’exclut pas trouver une porte de sortie.

"Je ne suis pas pressé. Idéalement, j’aimerais rester associé à Red Bull pour le reste de ma vie, je l’ai toujours dit. Mais prendre cette décision n’a pas à se faire aujourd’hui ou demain" a déclaré Verstappen au journal De Telegraaf.

Des clauses de performance semblent exister entre Red Bull et Verstappen pour savoir s’il restera dans l’équipe, où il est engagé jusqu’à 2028. Et l’éventuelle décision d’un départ pourrait arriver tardivement.

Alpine est donc susceptible d’attendre un certain temps avant de finaliser ce qu’Alpine fera de son deuxième baquet aux côtés de Pierre Gasly, qui dispose d’un contrat à long terme. Mais Colapinto a été franchement performant récemment, ce qui pourrait poser un autre problème à Alpine.

Cette progression est une chose dont son patron, Flavio Briatore, s’est réjoui, d’autant plus qu’il a constaté un changement d’attitude de la part de Colapinto, qui a fêté ses 23 ans mercredi. Et il en a profité pour s’en prendre aux détracteurs de l’année dernière.

"L’année dernière, Colapinto n’a fait que recevoir des critiques de tout le monde, et les gens se demandaient pourquoi je prendrais Colapinto ? Grosse erreur, Colapinto, ceci et cela. Mais je crois que Franco a du talent."

"Nous passons beaucoup de temps ensemble, et quand on discute avec lui, il est beaucoup plus mûr. L’année dernière, c’était encore un enfant. Il y avait beaucoup de pression sur lui, car à chaque course, vous ne savez pas si vous restez dans l’équipe, s’il est dehors, et ceci et cela. Maintenant, il s’est calmé."

Briatore a déclaré que si Colapinto reste sur la trajectoire qui est la sienne actuellement, il a toutes les chances de conserver son baquet pour 2027 : "Franco, honnêtement, je crois qu’il a le talent pour être l’un des meilleurs pilotes », a ajouté Briatore."

"Au Canada, il a fait un super boulot. Vendredi, il n’a pas fait les EL1 parce qu’il avait un problème de batterie. Puis il a sauté dans la voiture, s’est qualifié et s’est hissé dans le top 10. Des choses comme ça ne sont pas habituelles, pas pour un pilote qui réalise de telles choses."

"Pour le moment, nous avons Gasly et nous avons Colapinto. Pour 2027, nous avons Gasly parce que nous avons signé avec lui sur le long terme, et ensuite nous verrons. J’espère que Franco fera un très bon travail d’ici la fin de la saison pour continuer."