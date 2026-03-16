Pourquoi Sainz accuse la F1 de cacher certains problèmes à la télévision

Carlos Sainz a vivement critiqué la direction prise par la Formule 1 avec son nouveau règlement, estimant que la discipline "essaie de vendre quelque chose que nous savons tous ne pas être la bonne formule", après de nouveaux soupçons de manipulation graphique sur le flux télévisé lors du Grand Prix de Chine.

Les nouvelles règles introduites cette saison suscitent des réactions partagées chez les pilotes et les supporters. Parmi les critiques les plus vocales figurent notamment Carlos Sainz, Max Verstappen et Lando Norris.

La principale critique concerne les moteurs et leur gestion énergétique. Dans certaines portions de circuit, lorsque l’énergie de la batterie est totalement utilisée, les monoplaces perdent brusquement de la vitesse pour recharger leur batterie avec l’accélérateur à fond, un phénomène surnommé super clipping.

Au cours du week-end de Shanghai, plusieurs captures d’écran ont circulé en ligne, suggérant que le flux international de la Formule 1 aurait modifié certains graphiques embarqués afin de masquer ces chutes de vitesse.

Cette polémique intervient également après que des commentaires négatifs publiés sous un message du compte officiel de la Formule 1 - à propos des dépassements - auraient été supprimés par les administrateurs.

Pour Sainz, pilote chez Williams, ces éléments montrent que les dirigeants de la discipline sont conscients du problème.

"Je pense que sur un circuit comme celui de la Chine, ce n’était pas si mauvais, parce que nous avons beaucoup d’énergie disponible et beaucoup de récupération d’énergie," a-t-il expliqué après Shanghai.

"Cela signifie que les moteurs ne se comportent pas… ils se comportent très différemment de l’an dernier, mais pas autant qu’à Melbourne."

Le pilote espagnol estime toutefois que la situation est bien plus problématique sur certains circuits.

"À Melbourne, à Monza ou à Spa, il faudra clairement repenser certaines choses. Le développement jouera aussi son rôle. Mais je suis aussi sûr à 100 % que ce n’est pas la Formule 1 que j’ai envie de voir. Et je suis également assez certain que les gens qui dirigent la discipline le voient et le savent."

Sainz a ensuite évoqué directement la polémique autour de la réalisation télévisée.

"Quand on regarde ce qu’ils font avec les graphiques et tout le reste, ils essaient de faire de leur mieux pour vendre quelque chose que je pense que nous savons tous ne pas être la bonne formule pour la Formule 1."

"J’espère vraiment qu’il y aura des changements bientôt, parce que ce n’est pas la meilleure formule."

Le pilote espagnol estime néanmoins qu’il est normal qu’une nouvelle réglementation nécessite des ajustements.

"Tant que tout le monde est conscient du problème, ce n’est pas grave de ne pas tout réussir parfaitement au début d’une saison, puis d’apporter des ajustements pour améliorer les choses."

Neuvième à l’arrivée en Chine, Sainz s’est également montré critique face aux problèmes de fiabilité observés durant le week-end. Les deux monoplaces de McLaren, son équipier chez Williams Alexander Albon ainsi que la voiture de Gabriel Bortoleto chez Audi n’ont pas pu prendre le départ en raison de soucis techniques.

Selon lui, si la responsabilité revient bien aux équipes d’assurer la fiabilité de leurs voitures, la complexité des nouvelles unités de puissance complique considérablement la tâche.

"Ce n’est clairement pas une très bonne image pour la Formule 1," a-t-il reconnu.

"Mais le fait de ne pas avoir deux McLaren, une Williams et une Audi sur la grille montre à quel point nous nous compliquons la vie avec des moteurs extrêmement complexes, avec des logiciels et des batteries incroyablement compliqués."

"Bien sûr, c’est aux équipes de concevoir un moteur fiable. Mais lorsque les règles sont aussi exigeantes et contraignantes, il devient très difficile de produire quelque chose de fiable, parce que tout est extrêmement complexe pour tout le monde."

Sainz conclut en reconnaissant que la discipline devra encore évoluer pour atteindre le niveau qu’il estime idéal.

"J’ai une idée en tête de ce que devrait être la Formule 1 idéale, et nous en sommes très loin. En même temps, j’espère que le développement et l’ajustement du règlement permettront d’améliorer la situation à l’avenir."