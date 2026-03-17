Hamilton devient producteur oscarisé grâce au film F1

Le film F1 inspiré de l’univers de la Formule 1, a remporté l’Oscar du meilleur son lors de la 98e cérémonie des Academy Awards, confirmant le succès critique et commercial de cette superproduction consacrée au sport automobile.

Réalisé par Joseph Kosinski et porté à l’écran par Brad Pitt, le film est reparti avec une récompense parmi ses quatre nominations lors de la cérémonie organisée à Los Angeles.

Lors de la cérémonie des Oscars, le film était nommé dans quatre catégories : meilleur film, meilleurs effets visuels, meilleure chanson originale pour « Drive » interprétée par Ed Sheeran, et donc meilleur son, la seule récompense remportée. Le long-métrage avait déjà été distingué un mois plus tôt en remportant le prix du meilleur son aux BAFTA Awards à Londres.

L’Oscar a donc été attribué aux membres de l’équipe son - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo et Juan Peralta - pour leur travail visant à capturer toute l’intensité et l’atmosphère de la Formule 1. Leur approche, largement saluée, reposait sur un mélange d’enregistrements réalisés directement en bord de piste et d’un travail sonore minutieux destiné à recréer l’environnement unique des monoplaces modernes.

Sorti en 2025, le long-métrage s’est rapidement imposé comme l’un des films de course les plus ambitieux jamais réalisés. Le projet a été développé en étroite collaboration avec le paddock de la Formule 1, notamment grâce à l’implication de Lewis Hamilton, coproducteur et conseiller du film, chargé d’apporter authenticité et crédibilité au projet.

L’histoire suit Sonny Hayes, un pilote vétéran incarné par Brad Pitt, qui effectue un retour inattendu en Formule 1 plusieurs décennies après l’échec de sa première carrière. Il rejoint l’écurie fictive APXGP aux côtés d’un jeune débutant prometteur, Joshua Pearce, interprété par Damson Idris. Ensemble, les deux hommes tentent de redresser la situation de l’équipe sur la piste.

L’un des éléments clés du réalisme du film réside dans son approche de tournage. De nombreuses séquences ont été captées pendant de véritables week-ends de Grand Prix, au cœur même du calendrier de la Formule 1. Des caméras spécialement adaptées et installées sur les monoplaces ont permis de placer le spectateur au plus près de l’action, contribuant à l’expérience immersive qui a largement soutenu le travail sonore récompensé par l’Académie.

Le succès du film ne s’est pas limité aux critiques. Avec plus de 630 millions de dollars de recettes mondiales, "F1 : The Movie" est devenu le film de sport automobile le plus rentable jamais produit, ainsi que le film original ayant généré le plus de recettes en 2025. Il s’agit également du plus grand succès commercial de la carrière de Brad Pitt, surpassant World War Z sorti en 2013.

Grâce à cette récompense, Lewis Hamilton devient lui aussi producteur oscarisé. Le septuple champion du monde de Formule 1 a travaillé étroitement avec Joseph Kosinski et le producteur principal Jerry Bruckheimer tout au long du projet, notamment en apportant son expertise sur le scénario et la réalité du paddock.

Hamilton a également participé à une journée de pilotage avec Brad Pitt afin d’aider l’acteur à se familiariser avec les exigences de la discipline. Le Britannique n’a toutefois pas pu assister à la cérémonie à Los Angeles en raison de ses engagements sportifs lors du Grand Prix de Chine comme il le confiait vendredi (à lire ici).

Le succès du film pourrait d’ailleurs n’être qu’un début. Le producteur Jerry Bruckheimer a confirmé qu’une suite est déjà en préparation, Hamilton travaillant actuellement sur les premières bases du scénario.