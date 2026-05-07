Haas F1 ’savait’ que le week-end de Miami allait être difficile

Haas F1 a mangé son pain noir à Miami, alors que ses rivales apportaient des évolutions, tandis que la VF-26 arborait une configuration proche de la course précédente, en attendant des évolutions qui arriveront lors de la prochaine manche, au Canada.

Oliver Bearman a terminé à la porte des points et Esteban Ocon était deux positions derrière lui, et cela n’a pas surpris Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe. Il s’attendait à voir ces difficultés, et se félicite d’avoir été proche des points.

"Globalement, le premier week-end à domicile de notre équipe a été difficile, mais nous le savions, compte tenu de notre stratégie d’évolutions. Nous avons tout de même frôlé le top 10. Nous nous sommes mis en position de marquer des points, et nous y sommes presque parvenus, il faut donc retenir le positif" admet Komatsu.

"Ce week-end nous a permis d’identifier quelques points à améliorer, indépendamment des mises à jour ou des spécifications, notamment en ce qui concerne la compréhension des procédures et des processus liés à la voiture. Nous y travaillerons avant Montréal."

"J’ai hâte de voir arriver nos évolutions et de la mettre en œuvre dès le début d’un week-end sprint au Canada. Nous pouvons être fiers de nous et de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, et je suis impatient d’aller sur le circuit Gilles Villeneuve pour voir comment réagira la monoplace."