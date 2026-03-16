Départ raté, erreur en fin de GP : Antonelli est ému mais pas encore satisfait

2e plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1, suite à son succès probant et émouvant à Shanghai ce dimanche, Andrea Kimi Antonelli a fondu en larmes au moment des interviews post-Grand Prix : une image qui a humidifié les paupières au-delà même de l’Italie, pays qui tient son premier vainqueur de GP depuis 2006 et Fisichellla !

Quelques dizaines de minutes plus tard, en conférence de presse, le vainqueur du Grand Prix de Chine n’était pas tout à fait descendu de son nuage. Ses premiers mots étaient bien sûr pour son équipe qui lui a fait confiance, contre vents et marées, en le titularisant à 18 ans dans un top-team.

« Oui, je suis super, super heureux. C’est une journée incroyable et je suis très reconnaissant d’avoir remporté ma première victoire. L’équipe a fait un travail incroyable. La voiture est super rapide et elle nous permet de nous battre pour la victoire. Je suis vraiment heureux car ils m’ont aussi aidé à réaliser l’un de mes grands rêves. Oui, juste super, super heureux. »

Pourtant, comme lors du dernier Grand Prix à Melbourne, ce sont les Ferrari qui avaient le mieux démarré : Lewis Hamilton a ainsi vite dépassé Antonelli au premier virage. Avant que celui-ci ne reprenne, tout aussi rapidement, le dessus.

Antonelli a-t-il tout de même stressé pour sa victoire après le premier virage ? Stressait-il encore davantage au moment du départ après avoir raté totalement le sien lors du sprint ?

« Oui, le départ reste notre point faible et, pour être honnête, je n’y suis pas allé avec une grande confiance car mes deux départs précédents avaient été vraiment mauvais, donc je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais de toute évidence, j’ai un peu trop couvert l’intérieur et laissé trop d’espace à l’extérieur, donc je dois probablement revoir cela. Mais le rythme était quand même bon, je me sentais particulièrement bien sur les pneus durs, même si à la fin je me suis un peu trop relâché et j’ai fait une erreur qui a mis un peu de pression. Mais j’ai quand même réussi à ramener la victoire. »

Sans aucun doute, cette première victoire marquera un tournant dans la carrière d’Antonelli. En course, on l’a senti relativement calme, mais il s’est tout de même fait une grosse frayeur en manquant de partir à la faute dans le dernier secteur, quelques tours avant la fin ! Une erreur finalement peu coûteuse mais tout le monde aurait pu parler si cela s’était mal fini...

« J’ai appris tellement de choses, mais tout d’abord, c’est de ne jamais trop se relâcher car cela s’est bien passé, mais cela aurait pu être pire. Donc, il faut toujours essayer de rester d’attaque et de garder sa concentration car j’ai laissé la porte ouverte aux erreurs et l’erreur s’est produite. Je dois juste m’assurer que cela ne se reproduise plus. Et puis, bien sûr, il s’agit aussi d’essayer de se concentrer sur le fait de bien faire les choses, au niveau des procédures, de la mise en température, de la gestion des pneus pendant le relais. J’ai tellement appris. Il faisait très froid aussi, et ce fut une bonne leçon pour voir quelle était la meilleure façon de maintenir les pneus dans une bonne fenêtre de fonctionnement. »

Avec deux semaines de pause avant Suzuka, Andrea Kimi Antonelli va pouvoir fêter dignement sa première victoire !

« Eh bien, je rentre chez moi ce soir en avion, mais demain, je prendrai certainement le temps de fêter ça. De plus, je pense qu’il me faudra un peu de temps pour réaliser ce qui vient de se passer. Mais oui, je suis super heureux et bien sûr, un immense merci à l’équipe, à tous les gars et les filles de Brackley et Brixworth, et bien sûr un immense merci à ma famille. J’ai hâte d’être à la prochaine. »

« C’était génial d’avoir aussi mon père ici, de partager ce moment avec lui car il fait partie de tout ce parcours depuis le karting. De même avec Bono et Toto — Toto m’a intégré dans l’équipe en 2018 et m’a amené jusqu’en Formule 1. Il m’a donné l’opportunité l’année dernière de me mettre dans la voiture, et puis encore cette année. C’est donc indéniablement un parcours fantastique jusqu’à présent. Mais bien sûr, le chemin est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie et j’ai beaucoup apprécié le temps passé avec Mercedes, avec toute l’équipe. J’ai simplement hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Malentendu dissipé avec Hadjar

Andrea Kimi Antonelli a vécu un dimanche décidément très productif, puisqu’il en a aussi profité pour apaiser les tensions nées avec Isack Hadjar. Pour rappel, le pilote Red Bull avait très peu apprécié la manœuvre d’Antonelli durant le sprint, au point de refuser de lui serrer la main dans son cockpit…

Mais le pilote Mercedes F1 a pris le temps d’aplanir tout différend.

« Oui, je l’ai fait pendant la parade des pilotes et tout va bien. Bien sûr, c’était assurément mon erreur car je lui suis rentré dedans, pas exprès bien sûr, et j’ai ruiné sa course. J’assume donc ma responsabilité et après la course, bien sûr, je suis allé m’excuser. Il était dans le feu de l’action. Nous savons comment est Isack parfois, surtout sous le coup de l’émotion, donc cela ne m’a pas trop dérangé car ce dimanche, tout allait bien à nouveau. »