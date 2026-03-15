La Chine, nouveau territoire de conquête pour la F1 ?

Alors que la Formule 1 poursuit sa croissance mondiale, la question de son impact commercial sur le marché automobile chinois continue d’alimenter les discussions dans le paddock. Si la discipline reste l’une des vitrines technologiques les plus prestigieuses du sport automobile, son influence directe sur les ventes de voitures en Chine demeure parfois difficile à mesurer pour les constructeurs impliqués.

Et la possibilité de voir arriver un jour un constructeur automobile chinois en F1 a été relancée par les intentions de BYD il y a quelques jours (à lire ici).

Interrogés à ce sujet à Shanghai, plusieurs dirigeants d’équipes ont livré des points de vue différents sur la relation entre la F1 et le plus grand marché automobile du monde.

Le conseiller exécutif d’Alpine F1, Flavio Briatore, a reconnu ne pas avoir une vision précise de la situation du marché automobile chinois. Est-il possible qu’un consortium chinois puisse racheter les 24 % de l’équipe détenus par Otro Capital ?

"Sur ce point, j’y ai déjà répondu. Pas plus de commentaire," dit Briatore, après avoir confirmé vendredi que Mercedes était intéressée.

Relancé sur l’impact de la F1 sur les ventes dans le pays, l’Italien a admis ne pas disposer d’informations détaillées.

"Honnêtement, je ne connais pas le marché chinois en Chine. Je sais simplement qu’il est plutôt déprimé pour tout le monde. Je ne sais pas vraiment ce qu’il se passe en Chine. Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qui se passe concernant les constructeurs, si c’est bon ou mauvais."

Le dirigeant d’Alpine reconnaît que sa connaissance se limite au fonctionnement de l’équipe.

"Je sais ce que nous pouvons faire avec l’équipe en Chine. Mais je ne sais pas ce que font les constructeurs ici. Peut-être que Jonathan a plus d’informations sur l’industrie, il est sûrement plus précis."

A ses côtés, le patron d’Audi F1, Jonathan Wheatley, a pour sa part souligné l’importance du pays pour la Formule 1, et pour la marque Audi, très bien implantée dans le pays.

"Je pense que la première chose à dire est que la Chine est importante pour la Formule 1 et pour Audi."

"Nous courons ici depuis 2004. Personnellement, j’ai assisté à toutes les courses ici sauf une."

"C’est un endroit incroyable à visiter, avec une histoire et une culture très riches. Les fans sont formidables ici et les équipes apprécient de venir."

Il salue aussi les infrastructures du circuit de Shanghai.

"Quand vous regardez les installations dans lesquelles nous sommes, la vision qu’il y avait lors de leur création… Ce paddock peut accueillir 11 équipes et donne l’impression qu’il reste énormément d’espace."

Pour Wheatley, la présence de la F1 en Chine reste essentielle pour les constructeurs.

"C’est enthousiasmant de courir en Chine et je pense que c’est important pour les constructeurs. La Formule 1 apporte avant tout de la notoriété aux marques. Les deux sont profondément liés."

Le patron de Red Bull Racing, Laurent Mekies, estime quant à lui que l’intérêt du public chinois pour la Formule 1 a fortement progressé ces dernières années.

"Une chose est très visible : la base de fans chinois a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années. C’est la même croissance que celle que nous avons vue aux États-Unis ou dans d’autres pays."

"Lorsque nous sommes revenus ici après le COVID, c’était complètement différent. Nous voyons des tribunes pleines, nous voyons des fans plus jeunes, et aussi un public beaucoup plus équilibré entre femmes et hommes."

Pour Mekies, cette évolution illustre l’expansion globale du championnat.

"Nous voyons ici la même augmentation d’intérêt pour la Formule 1 que dans le reste du monde. C’est formidable de voir les fans attendre à l’extérieur du circuit tôt le matin et tard dans la nuit. C’est probablement seulement le début de la Formule 1 qui tombe amoureuse de la Chine, et de la Chine qui tombe amoureuse de la Formule 1."

"Nous avons commencé à voir cela ces dernières années et il est assez impressionnant de constater à quel point cela augmente d’année en année."