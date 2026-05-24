Destabilisée par ses évolutions, Haas F1 lutte pour franchir la Q1 à Montréal

Oliver Bearman a franchi la Q1 du Grand Prix du Canada mais il a terminé dernier de cette deuxième partie des qualifications. Le pilote Haas F1 a pu faire des ajustements à la version évoluée de sa voiture après une première partie de week-end difficile, afin de mieux mettre cette nouvelle itération de la monoplace dans de meilleures conditions, alors qu’il étrennait les pièces modifiées depuis le début du week-end.

Haas savait qu’amener les évolutions de sa VF-26 sur le Circuit Gilles Villeneuve serait difficile, surtout lors d’un week-end de Sprint, et les résultats des deux pilotes en qualifications en sont une preuve.

"Très difficile, ça a été un week-end dans lequel il a fallu trouver de nouvelles limites à chaque fois que je montais dans la voiture. Je pense qu’on a enfin un meilleur équilibre en virages avec un peu de confiance, et je bloque les roues à chaque fois que j’essaie" a déclaré Ocon.

"On a été tellement en difficulté le reste du week-end, on n’a pas eu le temps de voir ces problèmes, on en a découvert en essais libres et on en découvre maintenant. Ca va être difficile, mais ça le sera surement pour tout le monde."

Esteban Ocon a quant à lui découvert une voiture au comportement modifié, et le fait de devoir s’adapter a été très compliqué, si bien qu’il n’a pas franchi la Q1, et sera juste derrière Bearman, en 17e place, au départ.

"On a mis l’évolution sur cette qualif, je pense que ça fonctionnait dans le bon sens mais c’est très différent à piloter. Et j’avais trois tours vraiment d’attaque, donc c’est court pour s’adapter et mettre tout dans l’ordre. C’était compliqué d’avoir une qualif propre, donc il faudra remonter demain" note le Français.

"Ce n’est pas facile c’est sûr, mais ce n’est facile pour personne. C’est un circuit qui est compliqué sans Sprint, donc avec ça et les changements c’est encore plus compliqué. Mais il fallait le faire avant Monaco."