McLaren défend les commissaires de la FIA malgré la sanction de Piastri

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, a tenu à défendre le travail des commissaires de la FIA, même après la pénalité infligée à Oscar Piastri. L’Italien veut cependant des discussions pour comprendre leur décision.

À Silverstone, Piastri menait le Grand Prix de Grande-Bretagne sous la pluie, sous voiture de sécurité, après l’accident d’Isack Hadjar et Kimi Antonelli au 19e tour.

La voiture de sécurité est entrée en piste à la fin du 21e tour, Piastri freinant brusquement pour ralentir de 218 km/h à 52 km/h, avec d’importantes projections d’eau derrière lui.

Heureusement, Verstappen était à sa droite et il n’y a pas eu de choc. L’Australien a pris une pénalité de 10 secondes, d’abord fortement contestée par McLaren, avant que le discours ne s’adoucisse.

"Nous sommes confrontés à une situation que nous jugeons comme une sanction sévère pour l’un de nos pilotes."

"Mais cela ne change rien à notre opinion : la FIA et les commissaires font un travail difficile, ils font tous de leur mieux."

"Ils font de leur mieux pour être constants, et les scénarios sont nombreux et variés, chacun avec quelques subtilités. Il en va de même pour un commissaire, la FIA ou une équipe. Il est toujours difficile de prendre les bonnes décisions, mais l’important est de maintenir le dialogue. Nous aurons une bonne discussion avec la FIA et les commissaires, et nous verrons comment cette situation aurait pu être interprétée différemment."

"Nous avons dit qu’il serait opportun de discuter après la course, car nous aurions dû recueillir l’avis des pilotes impliqués, comprendre pourquoi la voiture de sécurité avait été rappelée si tard, puis rassembler tous les éléments pour que la décision soit la plus juste possible."

"Une pénalité donnée a posteriori aurait été plus juste selon nous, s’il y avait dû avoir pénalité."