’Le règne de la terreur’ : Ben Sulayem répond aux accusations de son rival

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré avoir ri en réponse aux accusations selon lesquelles son mandat était "un règne de la terreur".

Lorsque l’ancien commissaire de F1 Tim Mayer a annoncé sa candidature à la présidence de l’instance dirigeante du sport automobile avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, il a qualifié le leadership de Ben Sulayem de « règne de la terreur ».

L’Américain de 59 ans rivalisera avec le président sortant Ben Sulayem, qui a limogé Mayer l’année dernière, lors de l’élection de décembre visant à déterminer qui prendra la tête de la FIA pour un nouveau mandat de 4 ans.

Mayer a critiqué Ben Sulayem pour ne pas avoir tenu les promesses qu’il avait faites lors de son accession à la présidence de la FIA en décembre 2021.

"Si l’on considère le nombre de personnes qui ont démissionné de la FIA, même si elles étaient motivées par les meilleures intentions, mais incapables d’apporter des changements, ou qui ont dit : ’Non, c’est une mauvaise idée, Monsieur le Président’, on peut dire que c’est un règne de la terreur. Vous vous demandez quand aura lieu le prochain scandale," a déclaré Mayer.

Le règne de l’Émirati de 63 ans a bien été assombri par une série de controverses, mais Ben Sulayem a balayé les accusations de Mayer.

"J’ai ri. J’ai même souri. J’ai dit que ceux qui disent ça n’ont rien à voir avec la FIA. Honnêtement," a déclaré Ben Sulayem à Reuters.

"Allez à la FIA, entrez et voyez. Asseyez-vous avec eux, dites-leur que c’est entre vous et eux, et posez-leur la question. Je pense qu’il confond des choses."

"Avez-vous déjà lu un article où j’ai tenu des propos négatifs sur une seule personne ? Ce n’est pas moi."

Ben Sulayem, qui devait se présenter sans opposition aux élections de 2025, alors que Carlos Sainz Sr avait envisagé une candidature, a déclaré qu’il ne craignait pas que Mayer se présente contre lui.

"C’est comme remettre son casque et ses gants. Ça me rappelle vraiment les compétitions, et la compétition est toujours une bonne chose."

"Nos règles sont tellement claires qu’il est désormais impossible de tout modifier, et cela n’arrivera jamais, pas sous mon règne."