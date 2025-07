Leclerc ’veut des réponses’ après une ’journée difficile’ à Silverstone

Charles Leclerc admet avec le recul que s’arrêter chausser des pneus slicks à la fin du tour de formation du Grand Prix de Grande-Bretagne était une erreur. Le pilote Ferrari explique que c’est lui qui a fait ce choix et qu’il n’imaginait pas les difficultés pour sécher le secteur 3.

"Non, je ne suis pas satisfait de la décision" a-t-il déclaré. "C’était ma décision. Le premier et le deuxième secteur étaient plutôt pour les slicks. Le troisième secteur était mouillé, mais ça, je m’y attendais. Je l’avais vu."

"Mais je m’attendais à ce que la piste sèche beaucoup plus vite. Cela n’a pas été le cas. Nous sommes quelques-uns à avoir fait cette erreur de penser que la piste allait sécher rapidement" poursuit le Monégasque, qui détaille ses difficultés et le manque de compréhension face aux performances décevantes.

"La stratégie explique en partie pourquoi nous avons fait une mauvaise course, mais je dirais que la plus grande partie est le manque de rythme, et sur ce point, je veux des réponses avant de rentrer à la maison. Je vais travailler dur pour essayer de comprendre ce qui s’est passé."

"Alors une meilleure stratégie... Je n’en suis pas sûr. Je veux dire, c’est sûr que cela n’a pas aidé. Cependant, nous n’étions nulle part pendant toute la course. Et quand je dis nulle part, c’est vraiment nulle part. J’avais une seconde de retard et en plus, je faisais beaucoup d’erreurs. J’avais vraiment du mal à garder la voiture sur la piste."

"J’avais vraiment du mal à garder la voiture sur la piste. Ce fut donc une journée incroyablement difficile. Je devais analyser ce qui se passait. Qu’est-ce que j’ai fait en termes d’outils, en termes de réglages, en termes de conduite, qui a empiré les choses ? Parce que c’était extrêmement difficile."

En revanche, Leclerc est soulagé d’avoir vu de meilleures performances de la part de l’autre Ferrari, avec Lewis Hamilton à son volant, comme il l’expliquait après la course : "Je n’ai pas vu la course de Lewis. Mais il est certain qu’il était beaucoup, beaucoup plus fort que moi."

"Le seul point positif que je dirais, c’est qu’à chaque fois que vous avez Lewis dans la même voiture, il est beaucoup plus rapide que moi. Il y a certainement des choses que j’apprendrai d’une journée comme celle-ci."

"Parce que lorsque vous avez des difficultés en tant qu’équipe et que les deux pilotes ont des difficultés, il est plus difficile de savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il faut faire. Il est plus difficile de savoir ce qui ne va pas. Nous avons là un exemple d’extrême dans les deux sens."

Leclerc a également été impliqué dans un incident avec son ancien équipier chez Ferrari, Carlos Sainz. Alors qu’il se défendait dans le virage de Stowe, au bout de la ligne droite, il a perdu le contrôle de sa Ferrari, entraînant Sainz et lui dans le bac à gravier. Leclerc a révélé s’être excusé auprès de Sainz après la course.

"Je lui ai parlé. Je veux dire que dans le virage 4, c’était agressif. Mais je ne le regrette pas."

"C’est la façon dont je devais le faire. C’était le seul endroit sur la piste où je pouvais doubler. L’autre incident dans le virage 15 était une erreur de ma part. Et c’était clairement ma faute. Je suis allé voir Carlos pour cela. Parce que je sais que cela lui a coûté des points. Et j’en suis désolé."