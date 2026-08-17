Les pilotes de F1 regrettent déjà Zandvoort

La F1 est désormais sortie de sa période de trêve estivale. À la reprise ce jeudi, ce sera le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, qui sera au programme. Et ce sera probablement la dernière édition de ce Grand Prix puisque le contrat de Zandvoort ne sera pas renouvelé, tandis que le circuit d’Assen n’a pas obtenu les fonds supplémentaires pour le remplacer.

Dans quel état d’esprit les pilotes abordent-ils cette probable dernière (sauf retournement de situation dans les prochaines années) à Zandvoort ? Le local de l’épreuve, Max Verstappen, qui remplit tant les tribunes chaque année, est certes déçu, mais n’est pas surpris. La disparition de Zandvoort du calendrier n’a ainsi rien d’un choc pour lui.

« Oui, bien sûr, nous le savons depuis un certain temps maintenant. C’est mon Grand Prix à domicile, il est donc certain que je vais beaucoup l’apprécier. Du point de vue du pilotage, j’espère que ce sera aussi le cas ! Avec un peu de chance, un peu plus que la Hongrie, au moins. Mais oui, ce sera génial de voir les fans. D’accord, nous n’y aurons plus de Grand Prix de Formule 1, mais beaucoup d’autres championnats y courent encore, et si on veut faire une journée sur piste, le circuit ne va pas disparaître. Donc, pour ma part, je continuerai à m’amuser à rouler là-bas, pas en Formule 1, mais ce n’est pas grave. Je veux simplement en profiter avec les fans. »

« C’est incroyablement impressionnant ce qu’ils ont fait pour ramener Zandvoort au calendrier, et à l’époque où ils ont organisé la première édition, ce fut un excellent exemple pour beaucoup d’autres Grands Prix sur la manière d’accueillir et de divertir. Alors oui, c’est dommage, mais d’un autre côté, le circuit est toujours là et je suis sûr que j’y ferai encore d’autres tours. C’est comme ça. »

À lire également La F1 ferme clairement la porte à Assen, les Pays-Bas quittent le calendrier

Lando Norris regrettera lui aussi le tracé de Zandvoort, non seulement pour les fans mais encore pour le caractère du circuit. Ecoutons le champion du monde en titre…

« C’est dommage parce que c’est une course amusante. C’est rempli de fans de McLaren [avec les casquettes orange des fans de Verstappen, ndlr] ! C’est juste un circuit génial. Depuis que j’y ai roulé en Formule 3, c’est l’un des tracés les plus excitants et les plus différents que l’on ait au calendrier, et en Formule 1, c’est une piste assez folle. C’est donc dommage. »

« Ils ont établi une bonne norme de ce que devrait être un week-end de course de Formule 1. Les fans néerlandais sont aussi tout simplement fous, dans le bon sens du terme. Ils font beaucoup de bruit, ils veulent passer un week-end amusant, et cela apporte une atmosphère fantastique à la course elle-même. Alors oui, c’est dommage. On ne sait jamais, peut-être qu’un jour il reviendra et qu’il y aura un autre Grand Prix des Pays-Bas quelque part. Mais c’est une course que j’apprécie beaucoup. Je sais que la majorité est là pour Max, mais il y a toujours beaucoup de fans pour moi aussi, et beaucoup d’entre eux me soutiennent. C’est donc très amusant. L’ambiance est fantastique, surtout quand on passe dans certains virages, de voir tous les fans, la fumée et toutes ces choses. Cela donne toujours le sourire. C’est dommage, mais c’est comme ça. »

Kimi Antonelli n’a couru qu’une seule fois à Zandvoort, sans grand succès, puisque le Grand Prix était arrivé au cœur d’une saison européenne où il était en grande difficulté. Mais le pilote Mercedes F1 retire quand même une bonne expérience du circuit.

« C’est un superbe circuit, très amusant, même si je n’ai pas eu une très bonne expérience l’année dernière. Mais d’un point de vue purement pilotage, c’est une piste incroyable, surtout en qualifications. C’est très excitant. Bien sûr, c’est dommage. Les fans sont géniaux, très passionnés, ils font beaucoup de bruit. C’est cool à voir. Alors évidemment, c’est dommage, mais nous n’y pouvons rien. »