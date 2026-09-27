Mekies n’est pas avare en compliments après ’le meilleur week-end’ de Red Bull en 2026

Red Bull a signé ce samedi à Bakou son premier double podium depuis le GP de Chine 2024, grâce à la deuxième place de Max Verstappen et la troisième d’Isack Hadjar, qui effectuait son retour après trois week-ends d’absence. Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, a évidemment tiré un bilan très positif de ce week-end, qui se conclut par 33 points pour le team et une légère déception d’une victoire manquée pour 196 millièmes de seconde.

Malgré une qualification décevante à cause d’un problème mécanique pour Verstappen, il a félicité l’équipe et les pilotes pour le travail accompli, et pour ce qu’il considère comme le meilleur week-end de la saison pour le team.

"Max, Isack et toute l’équipe ont réalisé une course incroyable. Nous avons terminé à seulement un dixième de la victoire après 51 tours, décrochant les deuxième et troisième places. Ce fut un véritable travail d’équipe pour tenir le rythme de Mercedes tout au long de la course et confirmer les progrès que nous accomplissons" a déclaré Mekies.

"Les évolutions ont clairement porté leurs fruits, et un grand merci s’adresse à tous ceux qui ont travaillé sur le châssis et l’unité de puissance, aussi bien sur le circuit qu’à l’usine, pour tirer encore plus de performance de notre package."

"Max a une fois de plus livré une excellente prestation. Il a été très rapide dès la première séance d’essais. Il était difficile d’accepter d’avoir manqué l’occasion de se battre pour la pole position vendredi et de ne s’élancer qu’en huitième position. Mais, fidèle à notre esprit combatif, il a remonté le peloton et dépassé ses concurrents en piste avant son ultime duel avec George."

Et Mekies n’oublie évidemment pas son compatriote, Isack Hadjar, qui a roulé dans les échappements de son équipier presque toute la course. Au point de poser quelques questions sur les performances de Max devant lui par moment !

"Isack a réalisé un week-end exceptionnel pour son retour après sa blessure, franchissant une nouvelle étape dans sa progression. Il a piloté avec beaucoup d’intelligence et a parfaitement géré sa voiture pour offrir le meilleur résultat possible à l’équipe. C’était sans aucun doute sa meilleure course avec nous à ce jour, il a décroché cette troisième place grâce à son mérite et à sa vitesse pure."

Mekies peut donc se réjouir du bilan du week-end. Mais il faudra confirmer sur d’autres circuits avec cette RB22 évoluée.

"Au début de la saison, alors que nous accusions un retard d’environ une seconde, une telle performance semblait hors de portée. Pourtant, nous jouons désormais aux avant-postes, du moins sur ce circuit de Bakou."

"Dans l’ensemble, ce fut notre meilleur week-end de la saison. Toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour ce double podium, fruit d’un effort collectif impliquant chacun d’entre nous."