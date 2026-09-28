Colapinto doit-il plus craindre Briatore que la FIA ? Stella plaisante, Alpine F1 a un choix à faire

Franco Colapinto devra peut-être davantage redouter la réaction de Flavio Briatore que sa sanction officielle après son accident du Grand Prix d’Azerbaïdjan, a plaisanté Andrea Stella. Le directeur de McLaren estime néanmoins que l’accrochage ayant éliminé Pierre Gasly et Lando Norris illustre surtout la nécessité pour les pilotes de faire preuve de davantage de prudence et de "bon sens" au premier virage de Bakou. L’incident intervient par ailleurs dans un contexte devenu sensible pour Alpine, une nouvelle vague d’attaques en ligne ayant conduit l’équipe française à condamner une nouvelle fois publiquement le comportement de certains supporters.

L’accident s’est produit au 36e tour, lors de la relance suivant une intervention de la voiture de sécurité. Colapinto a tenté de s’engouffrer à l’intérieur au premier virage mais a subi un important blocage de roues. L’Argentin a alors percuté son équipier Gasly, dont l’Alpine est ensuite entrée en contact avec la McLaren de Norris.

Les trois pilotes ont été éliminés à 15 tours de l’arrivée.

Les commissaires ont infligé dix secondes de pénalité à Colapinto pour sa responsabilité dans l’accident. Comme le pilote Alpine n’a pas terminé la course, cette sanction sera convertie en un recul de cinq places sur la grille lors de la prochaine manche, à Sepang en Malaisie.

La FIA n’est toutefois peut-être pas l’instance que Colapinto doit le plus redouter. Dans son bilan du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Flavio Briatore n’a pas caché son mécontentement. Le conseiller exécutif d’Alpine a qualifié la tentative de son pilote de "très mauvaise manœuvre" et évoqué de nouvelles mesures afin d’éviter que ce type d’incident se reproduise.

Une réaction qui n’a pas échappé à Stella. Le directeur de McLaren - et de Norris, éliminé dans l’affaire - s’attend évidemment à ce que l’incident soit analysé par Alpine et s’est amusé à comparer la sévérité potentielle de Briatore à celle des commissaires sportifs.

"C’est une question complexe. Je suppose que cela a été examiné par les commissaires. Je suis certain que Flavio va également l’examiner. Je ne sais pas lequel des deux sera le plus sévère envers celui qui a provoqué le problème."

Au-delà de cette plaisanterie, Stella estime que l’accident doit également amener les pilotes à réfléchir à la manière dont ils abordent certaines situations. Le premier virage de Bakou constitue l’une des principales zones de dépassement du circuit, mais également un endroit où les erreurs peuvent rapidement avoir d’importantes conséquences.

Pour le directeur de McLaren, la sanction ne peut donc pas constituer le seul élément dissuasif.

"Je pense qu’indépendamment de l’effet dissuasif que peut avoir une pénalité, lorsque vous pilotez en Formule 1, que vous arrivez au premier virage à Bakou et que vous avez vu autant de vidéos de ce qui s’est produit par le passé, vous devriez simplement tirer profit de cette expérience que vous êtes censé avoir en tant que pilote de Formule 1. Les conséquences dans ce cas, et j’en suis certain, sont regrettables pour Alpine avec ses deux pilotes, et il y a également une pénalité pour d’autres pilotes."

"La sanction doit clairement tenir compte du fait qu’il existe certains circuits sur lesquels il faut faire preuve d’une prudence supplémentaire, et il existe tout un historique de problèmes qui se sont produits de cette manière, particulièrement sur un circuit urbain où il n’existe aucun moyen d’utiliser une zone de dégagement afin d’atténuer d’une manière ou d’une autre les conséquences lorsque quelqu’un vous percute."

"Nous faisons confiance aux commissaires et à leur approche, mais nous devons surtout pouvoir faire confiance aux pilotes pour qu’ils fassent preuve, je dirais, d’un certain degré de simple bon sens lorsqu’ils pilotent."

Une nouvelle polémique dont Alpine se serait bien passée

L’accident a toutefois des conséquences dépassant largement le cadre sportif ces dernières heures.

Norris avait réagi avec colère après son abandon, estimant que les pilotes provoquant ce type d’accident lors d’une relance devraient pouvoir être suspendus et allant jusqu’à affirmer que certains ne "méritent pas d’être en Formule 1".

Ses déclarations ont provoqué une importante réaction en Argentine. Une partie des médias et des supporters du pays a reproché au champion du monde son manque d’indulgence envers Colapinto, en rappelant notamment certains de ses propres incidents avec Oscar Piastri en 2025.

La polémique a ensuite dégénéré sur les réseaux sociaux, où Norris a été la cible de messages injurieux, dont certains à caractère homophobe. Alpine a finalement publié un long communiqué condamnant les attaques en ligne.

Il s’agit déjà de la quatrième intervention de ce type de l’équipe cette saison, alors que certains supporters de Colapinto ont auparavant pris pour cible d’autres pilotes. L’Argentin avait pourtant demandé lui-même, avant le week-end de Bakou, que ces comportements cessent.

L’avenir de Colapinto de nouveau interrogé

Cette nouvelle polémique conduit à s’interroger ouvertement sur l’intérêt pour Alpine de poursuivre avec Colapinto à plus long terme.

Sportivement, Colapinto n’a pas suffisamment convaincu pendant plus d’un an avant d’enfin se mettre dans le rythme de Gasly. Mais il reste trop régulièrement derrière le Français pour justifier automatiquement sa présence dans l’équipe en 2027. L’Argentin n’a pas démontré le potentiel d’un futur vainqueur de Grand Prix ou d’un candidat au titre, mais apporte un budget très important pour l’équipe.

Mais c’est surtout la succession des polémiques sur les réseaux sociaux qui pourraient poser problème. Alpine n’est évidemment pas tenue pour responsable du comportement de certains supporters. Au contraire, les prises de position répétées de l’équipe française contre les attaques en ligne se font très rapidement et Alpine considère qu’elle assume ainsi ses responsabilités.

La question soulevée concerne plutôt les conséquences indirectes que cette situation pourrait finir par avoir.

Voir régulièrement le nom d’Alpine et de ses partenaires apparaître dans des articles consacrés aux attaques en ligne pourrait finir par devenir problématique en matière d’image. Un partenaire potentiel pourrait également hésiter davantage à s’associer à une équipe régulièrement confrontée à ce type de controverse.

Un point pourrait être atteint où les intérêts commerciaux et l’image d’Alpine pèseraient dans la réflexion concernant l’avenir de Colapinto.

Rien dans les déclarations de Briatore ou d’Alpine n’indique qu’une décision concernant le baquet de l’Argentin serait actuellement conditionnée par le comportement de certains de ses supporters. Le problème n’en reste pas moins réel pour l’écurie française...