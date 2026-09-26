’Notre tension a explosé’ : Mercedes F1 raconte la fin de course de Russell

George Russell a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan au terme d’une course longtemps maîtrisée mais devenue particulièrement tendue dans ses derniers instants, lorsque Max Verstappen est revenu dans son sillage. Le Britannique a finalement conservé seulement deux dixièmes d’avance sous le drapeau à damier, tandis que Kimi Antonelli a remonté le peloton jusqu’à la cinquième place. Pour Mercedes, ce succès confirme un week-end de très haut niveau avant l’arrivée d’un important package d’évolutions dès la prochaine manche en Malaisie.

Après avoir dominé les qualifications avec une avance impressionnante, Russell a parfaitement transformé sa pole position en course. Le Britannique a réussi à prendre suffisamment d’avance pour contrôler la situation et construire l’écart dont Mercedes avait besoin pour exécuter sa stratégie.

En l’absence de Toto Wolff à Bakou, c’est Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes F1, qui a expliqué après l’arrivée que la première partie de l’épreuve s’était déroulée exactement comme l’équipe l’avait imaginé dans son scénario stratégique le plus favorable.

Tout a cependant changé après la dernière relance, lorsque Verstappen a soudainement retrouvé une possibilité de revenir sur la Mercedes.

"J’ai eu une petite frayeur, car je crois que George a perdu la poussée du turbo en devant ralentir considérablement sous le régime de double drapeau jaune, Max s’est alors retrouvé à une demi-seconde derrière, mais George a réussi à faire parler la puissance en sortie du virage 15 et dans la ligne droite."

"Il n’a commis aucune erreur de la journée, cela aurait été une grave injustice s’il n’avait pas fini par l’emporter, mais je suis ravi qu’il y soit parvenu."

"Sinon, tout se déroulait exactement comme nous l’avions espéré dans notre scénario stratégique le plus optimiste. George a simplement réussi à s’échapper devant, à construire l’écart, il contrôlait complètement la situation. Et puis, après cette relance, soudainement, vous savez, Max a senti qu’il y avait quelque chose à prendre et c’était comme un requin avec du sang dans l’eau : soudainement, il était là."

"George pouvait gagner une demi-seconde à chaque fois dans le secteur intermédiaire, puis c’était comme si un énorme élastique ramenait Max vers lui grâce à l’aspiration. Donc, je veux dire, il y avait une très, très forte pression sur George."

"Une seule erreur et l’aileron aurait disparu, mais il n’en a commis absolument aucune. Et même dans le dernier tour, je veux dire, vous savez, je pense que notre tension artérielle a explosé lorsque nous avons vu Valtteri dans le mur et un double drapeau jaune. George a dit qu’il avait perdu la puissance supplémentaire et on aurait dit que la victoire pouvait lui échapper dans les tout derniers instants, mais heureusement, cela n’a pas été le cas. Donc, deux dixièmes, mais deux dixièmes, c’est suffisant."

Pour Lord, la victoire ne doit cependant pas être réduite à la capacité de Russell à gérer la pression dans les derniers tours.

"Je pense qu’il a immédiatement trouvé son rythme ce week-end. Vous savez, la voiture était dans une bonne fenêtre. Il s’est senti en confiance dès le début. Il est progressivement monté en puissance, il a tout donné en Q3 avec un tour assez magique, puis il a également réalisé une course vraiment parfaite."

"Donc je pense que, parfois, il connaît simplement un week-end où tout fonctionne dès le départ. Il est dans sa zone et c’est ce qu’il est capable de faire. Donc, j’espère que nous verrons beaucoup plus de cela pendant le reste de la saison."

Ce succès permet également à Russell de reprendre de l’élan dans un championnat largement dominé jusqu’ici par Antonelli.

L’Italien avait connu une qualification inhabituelle en touchant le mur et en se retrouvant seulement 16e sur la grille. Mais il a limité les dégâts en course grâce à une remontée jusqu’à la cinquième position.

Interrogé sur la possibilité de voir la victoire de Russell relancer la lutte interne pour le championnat du monde, Lord s’est montré prudent.

"Oh, c’est une question délicate, n’est-ce pas ? 66 points d’écart. Je veux dire, nous voulons simplement leur donner à tous les deux les meilleures chances de gagner. Et, vous savez, il y a évidemment un gros écart. Je pense que George prend simplement les choses week-end après week-end, Kimi fait exactement la même chose. Et oui, nous voulons simplement être là pour gagner des courses."

"Nous avons une évolution assez importante qui arrive en Malaisie. Beaucoup de travail a été consacré à cela. Nous l’attendons également depuis un moment. Et j’espère que nous pourrons en faire bon usage la semaine prochaine."

La victoire de Bakou pourrait donc ne constituer qu’une première étape pour Mercedes avant un rendez-vous particulièrement important. L’équipe prépare depuis plusieurs semaines un package d’évolutions attendu pour le Grand Prix de Malaisie.

Lord refuse toutefois de considérer les gains comme acquis avant d’avoir validé les nouvelles pièces en piste.

"Ce n’est pas nécessairement aussi simple avec ces voitures d’apporter une évolution et de la voir automatiquement fonctionner en piste. Mais cela devrait, nous l’espérons, représenter un progrès significatif. Ce sera un grand week-end pour nous en Malaisie, avec Petronas comme sponsor titre et une course à domicile pour eux également. Donc oui, nous voulons nous assurer de pouvoir offrir un beau spectacle."

Russell doit aussi prendre une pénalité moteur. En Malaisie ?

"Il y aura probablement quelque chose à Sepang ou plus tard dans l’année, vous verrez. Nous essayons d’élaborer le meilleur plan et de le coordonner avec l’opportunité qui se présente d’introduire une évolution moteur. On espère pouvoir combiner tout cela lors de l’une des prochaines courses, afin qu’il n’ait à subir qu’une seule série de pénalités d’ici la fin de la saison."

"Kimi a évidemment déjà pris la sienne à Monza. Donc oui, c’est prévu, mais on ne sait pas encore exactement quand. Le calendrier évolue sans cesse. À un moment donné, c’était Bakou, d’où l’idée que cela se passerait ici, mais le choix continue de changer en fonction des meilleures probabilités de marquer des points."

Concernant la course de Kimi Antonelli, on s’attendait peut-être à une remontée plus spectaculaire. A-t-il eu la consigne d’être prudent ?

"Je pense qu’il sait ce qu’il doit faire et comment aborder la situation. Ce qu’on lui a dit, c’est que ce n’était pas Monza. Il ne fallait pas s’attendre à une répétition miraculeuse du scénario précédent simplement parce qu’on partait encore du fond de grille. Il a géré la course telle qu’elle se présentait. Ce n’était pas facile de remonter. Ce n’était pas facile de doubler."

"La plupart des voitures avaient encore pas mal d’énergie en arrivant dans cette ligne droite. Ce n’était donc pas une simple formalité de les dépasser. Il a su patienter et choisir le bon moment pour attaquer. J’ai trouvé qu’il avait été brillant : il a vu le carambolage arriver et a su s’écarter et lever le pied au bon moment. Il aurait été si facile de se faire piéger là-dedans. Et oui, la 5e place se situait dans la fourchette haute de nos attentes. C’était donc un après-midi vraiment très solide."