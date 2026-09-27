Hadjar trop sage en course face à Verstappen ? Pourquoi le Français ne regrette rien

Pour un retour, c’est un retour ! Après six semaines d’absence suite à sa blessure au poignet, Isack Hadjar est monté sur son 2e podium de l’année (qu’il a conservé malgré une enquête de la FIA ouverte pour un essai de départ prétendument non-autorisé). Le Français avait même, cerise sur le gâteau, un rythme supérieur à son redoutable coéquipier durant la première moitié de l’épreuve (notamment parce qu’il roulait en tendres, et son coéquipier en médiums). Bref, Hadjar a célébré sa prolongation de contrat de la meilleure des manières possibles. Un signe qui ne trompe pas : c’est le premier double podium de Red Bull depuis la Chine 2024 !

Après des qualifications déjà très réussies, Isack Hadjar a livré sa course la plus aboutie de l’année, rassurant donc tous les observateurs sur l’état de son poignet. Un vrai « ouf » de soulagement pour lui.

« Oui, je suis heureux. Cela a été très long, six semaines. Ça faisait six semaines que je ne m’étais pas fait plaisir et là, je pense que c’était le bon moment pour revenir. Je me sentais fort, et j’ai vraiment pris les choses étape par étape. C’est un circuit où l’on peut se retrouver dans le mur très rapidement. Je n’avais pas besoin de ça pour prendre confiance, l’approche a donc été très progressive, mais elle m’a mené jusqu’ici. Je suis très, très heureux d’obtenir ce premier véritable podium à la régulière, grâce au rythme pur. J’en suis ravi. »

On sent que l’adrénaline de la course manquait à Hadjar !

« Je dois dire que je suis revenu au bon moment d’un point de vue médical et par rapport à ce dont la voiture est capable. La façon dont j’avais laissé la monoplace à Budapest ne me satisfaisait pas vraiment, et en revenant après quelques courses, un cap a clairement été franchi. J’en suis vraiment content. En ce qui concerne l’approche, j’y suis allé très doucement, car c’est une piste exigeante pour un retour. Je ne voulais pas finir dans le mur. L’approche a été excellente et m’a conduit à cette troisième place. Je ne peux pas vraiment faire mieux. »

« Ça fait un moment. J’ai eu l’impression de vivre une véritable trêve hivernale, ce qui n’est pas vraiment souhaitable en plein milieu de la saison. Ça m’a donc beaucoup manqué. L’adrénaline, les tours de Q3, la relance, c’est bon de se retrouver à la lutte avec les autres pilotes. C’est ce que j’aime faire. »

« Au final, le podium à Monaco était certes un podium, mais ce n’était pas grâce au rythme pur, ni parce que je m’étais qualifié dans les trois premiers. J’ai le sentiment que c’est ma première expérience avec l’équipe où je réalise une course très propre et où je me bats pour monter sur le podium à la régulière. Pour moi, cela ressemble à une véritable première fois et cela me donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses. »

Et Hadjar ironise alors sur sa blessure…

« J’espère que j’utiliserai un peu plus mon cerveau la prochaine fois que j’irai faire de la boxe. »

« Je suis désormais pleinement satisfait. Même si mon poignet est un peu engourdi, je suis heureux. J’ai vraiment hâte de courir. Le programme va être très chargé, donc j’ai hâte d’être à Sepang. »

Donc Hadjar n’a pas eu le moindre problème avec son poignet ?

« Non. »

Les téléspectateurs français ont eu cependant peur, quand le pilote Red Bull a évoqué des vibrations dans la boîte de vitesses derrière la voiture de sécurité. Fausse alerte ?

« Non, c’était assez bruyant et je ressentais beaucoup de vibrations. J’étais un peu stressé, pour être honnête. Je n’étais pas vraiment sûr de ce que c’était, mais tout s’est bien passé jusqu’à la fin. Nous verrons s’il s’agit d’un bruit sans importance ou d’un vrai problème. »

Les évolutions de Red Bull ont aussi permis au Français de gagner en confiance…

« Nous sommes en retrait par rapport à Mercedes, c’est certain. Mais en ce qui concerne la maniabilité au freinage, la voiture a clairement franchi un cap par rapport à Budapest. J’en suis vraiment satisfait. »

En Malaisie pour le prochain Grand Prix, Hadjar va donc arriver avec le plein de confiance…

Hadjar, un coéquipier trop bien élevé pour Max Verstappen ?

Isack Hadjar s’est aussi illustré en restant un bon team-player dans l’équipe (les critiques diront qu’il a peut-être manqué d’audace pour tenter de dépasser Max Verstappen, ou demander à ce qu’on le laisse passer)… En tendres, il était en effet plus rapide que son coéquipier en médiums ; mais il s’est dit satisfait de sa position à la radio, heureux de jouer le jeu de l’équipe. Regrette-t-il cependant d’avoir joué le trop bon élève ?

« Ce qui est très impressionnant chez Max, c’est que même s’il était en pneus médiums, il trouve son rythme très rapidement, dès les premiers tours. Je pense que j’étais davantage à la limite de ce que la voiture pouvait faire un peu plus tard. C’était trop tard. Max était déjà devant. En premier lieu, je n’aurais jamais dû me faire dépasser car j’avais les meilleurs pneus. Une fois qu’ils ont commencé à fonctionner, j’étais coincé derrière, mais je savais que j’avais une meilleure adhérence. Je suis resté là et j’en étais honnêtement satisfait. Je savais que cela ne changerait pas ma course, car il allait terminer en pneus tendres. À ce stade, je savais que la troisième place était mon objectif. Piastri était l’homme à battre pour moi. Je m’en contente. »

« Pour être honnête, Bakou est une piste très spécifique, avec un asphalte particulier. Mais pour moi, au niveau du comportement de la voiture et de l’équilibre en virage, dès le premier tour des EL1, je me suis dit que ça s’annonçait plutôt bien. »