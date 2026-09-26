Russell ne s’attend pas à dominer en course, Leclerc et Piastri veulent se rapprocher

La qualification du Grand Prix d’Azerbaïdjan a mis en avant un George Russell particulièrement impressionnant, qui a signé la pole position avec 0"837 de marge sur Charles Leclerc, et un millième de plus sur Oscar Piastri. Le pilote Mercedes F1 a reconnu qu’il ne s’attendait pas à avoir autant de vitesse face à ses rivaux, surpris notamment que Max Verstappen ne soit pas dans le coup après un week-end solide.

Avec cet écart, c’est la pole la plus large depuis celle de Max Verstappen au Canada en 2023 sous la pluie, tandis que c’est la plus grosse avance d’un poleman sur le sec depuis le Grand Prix d’Espagne depuis 2019. Mais le Britannique doute que cette avance se répercute en course.

"Non, c’est sûr, pas aussi grand qu’en qualifications. En repensant aux essais d’hier, je pense que Verstappen était la plus grande menace. Il a probablement été un peu gêné par Lando avec le drapeau jaune à la fin, donc il n’a pas eu cette chance de s’améliorer. Mais on ne sait vraiment pas. McLaren a également créé une grosse surprise au début de la Q3" admet Russell.

"Ils étaient premier et deuxième, et c’était une surprise. Mais j’ai l’impression que Verstappen va être une menace. Évidemment, on ne peut pas écarter Kimi. Vous savez, il est parti 19e à Monza et maintenant il est 16e, donc, ouais, il devrait remonter de quelques tours dès le début cette fois."

Avec l’accident de Kimi Antonelli en Q1, Russell pourrait inverser la tendance et réduire son retard, mais il ne croit pas à un moment charnière pour sa saison : "Je ne dirais pas nécessairement cela. C’est simplement que tout s’est parfaitement goupillé pour moi ce week-end jusqu’à présent."

"Mais, vous savez, mon équipe et moi avons fourni tellement de travail pour m’aider à surmonter les limitations, et je pense que depuis la pause estivale, c’est super. La performance a été nettement meilleure que ce que les résultats ont montré. Donc, vous savez, ça fait trois premières lignes en quatre courses depuis la pause. J’en suis très heureux."

Malgré l’accident de son équipier, Russell n’est pas convaincu que l’Italien commettra un nouvel impair lors des prochaines manches, et il ne veut pas compter sur cela pour viser le titre. Il n’estime donc pas que la course de dimanche sera cruciale plus que les autres.

"Vous savez, je pense que la performance en dehors de ses qualifications a été super, mais, vous savez, il a été irréprochable toute cette saison. Je pense que quand on regarde chaque campagne de championnat, même pour les vainqueurs, il y a des erreurs en chemin. Donc, ouais, je continue d’y croire et de me battre jusqu’à ce que ce ne soit plus possible."

"Mais je ne ressens aucune pression. Je ressens de l’excitation à chaque fois que je monte dans la voiture maintenant, purement parce que j’ai plus confiance en moi. Et on en a parlé mercredi ici : quand cette confiance commence à s’installer, c’est juste comme un cercle vertueux."

"D’un autre côté, quand on est sur la défensive, on commence à perdre cette confiance et ensuite on commence à pousser davantage les limites, et c’est là que les erreurs se produisent. Mais, comme je l’ai dit, il a été irréprochable cette saison. C’est la première erreur qu’il commet en qualifications ou en course de toute l’année. Donc, ouais, voyons voir la course."

Leclerc est satisfait de sa deuxième place et pense qu’il peut être plus proche du poleman que lors des qualifications, pendant la course. Il espère capitaliser sur les progrès souvent affichés par Ferrari en course.

"On va essayer, et on fera de notre mieux. Est-ce que ce sera suffisant, seul le temps le dira. Mais nous savons que nous avons une bonne voiture de course, le plus souvent meilleure en course qu’en qualifications, et j’espère que ce sera à nouveau le cas ce week-end" a déclaré Leclerc, qui tempère toutefois les espoirs de progrès.

"Dans l’ensemble, le comportement de la voiture a été très difficile à prévoir. Normalement, j’ai l’impression que l’une de mes forces en arrivant ici est d’être très précis et de prendre beaucoup de risques avec la distance par rapport au mur."

"Ce week-end, je n’ai tout simplement pas pu le faire parce que la voiture ne réagissait pas exactement comme je le voulais. C’était tout simplement assez imprévisible. J’avais encore cette imprédictibilité en qualifications. Ça s’est amélioré, mais je ne pouvais pas prendre le... ouais, j’ai dû prendre un peu plus de marge par rapport à ce que je fais habituellement ici."

De son côté, Piastri espère pouvoir rester dans le sillage de Russell et Leclerc, voire de les dépasser, mais il pense que s’il se fait distancer, il ne sera pas capable de s’accrocher à ses rivaux et de se battre pour la victoire.

"S’il a une aspiration à laquelle je peux m’accrocher à l’arrière, peut-être. Mais, ouais, on verra ce qu’on peut faire. Je pense que les Mercedes ont l’air incroyablement rapides ici, mais je pense que tout le monde a l’air d’être dans un groupe à peu près similaire" assure Piastri.

"Et notre rythme de course avait l’air plutôt bon hier, pour être honnête. Donc, ouais, je pense qu’on peut s’accrocher et se battre dans le peloton derrière George et, ouais, voir à quel tour Kimi commence à remonter aussi."

Interrogé sur sa confiance, alors qu’il a battu Lando Norris, il reconnait toutefois qu’il est encore prudent quant à la résolution de ses problèmes, même s’il a vu quelques fulgurances rassurantes dans ses tours.

"Oui et non. Je veux dire, de la même manière que ce qu’a dit Charles, pour être honnête, je pense que certains tours çà et là ont été solides, mais il y en a eu beaucoup entre les deux qui ne l’ont pas été beaucoup."

"Et j’ai l’impression qu’on a été raisonnables par moments, mais, ouais, vous savez, notre voiture a besoin de choses spécifiques, et essayer de trouver ces choses sur un circuit urbain, c’est vraiment dur."

"Et encore une fois, je pense qu’en qualifications, on s’anime juste un peu plus, tout devient un peu plus facile et c’est un peu plus facile pour nous d’extraire le rythme de la voiture. Mais, non, sur un plan personnel, j’ai l’impression qu’on a bien progressé et, ouais, j’étais plutôt content de mon tour en Q3."