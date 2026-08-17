Ferrari accélère : nouveau plancher à Zandvoort, nouvelle évolution moteur à Monza

Ferrari a répondu indirectement aux questionnements de ses rivales : elle ne compte pas lever le pied et perdre de temps après la pause estivale qui vient de se terminer. L’écurie italienne va lancer une nouvelle offensive technique dès le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, avec un plancher profondément remanié à Zandvoort, avant d’introduire à Monza une deuxième évolution autorisée de son groupe propulseur. Deux nouveautés qui doivent permettre à la Scuderia de réduire une partie de son retard, sans toutefois espérer combler totalement son déficit moteur face à Mercedes et Red Bull cette saison.

Le premier changement apparaîtra donc dès Zandvoort, où Ferrari doit disposer d’un nouveau plancher présenté comme une évolution directe de la solution introduite avec succès à Barcelone.

Cette nouvelle évolution n’était initialement pas prévue aussi tôt dans le calendrier. Les performances très contrastées affichées par Ferrari en Autriche puis en Grande-Bretagne (malgré la victoire) ont toutefois poussé l’équipe à réexaminer certains éléments du concept testé à Barcelone.

Le plancher qui fera son apparition aux Pays-Bas serait ainsi directement issu du travail réalisé autour de la spécification introduite en Espagne. Ferrari aurait identifié plusieurs domaines dans lesquels cette philosophie pouvait encore être améliorée, à la lumière des résultats obtenus sur des circuits présentant des caractéristiques très différentes.

L’évolution n’avait pas été programmée par la Scuderia. Mais le Grand Prix de Grande-Bretagne a bousculé le planning. L’analyse des performances réalisées en Autriche et à Silverstone a permis de mettre en évidence des pistes de développement supplémentaires autour du concept de Barcelone.

La Scuderia a alors accéléré les phases de conception et de production afin de disposer de la nouvelle pièce avant la fermeture estivale obligatoire des usines.

Le choix de Zandvoort pour introduire cette évolution permettra à Ferrari d’évaluer rapidement les effets de ce travail sur un tracé particulièrement exigeant pour le comportement aérodynamique des monoplaces. Le plancher constitue en effet un élément essentiel de la génération d’appui, et la moindre modification de son fonctionnement peut avoir des conséquences importantes sur l’équilibre général de la voiture.

Mais cette première nouveauté ne sera que le début de l’offensive italienne.

Le deuxième rendez-vous de cette offensive technique sera particulièrement symbolique. Ferrari devrait introduire à Monza sa deuxième évolution autorisée du groupe propulseur ADUO, baptisée "ADUO2".

Cette nouvelle spécification doit notamment apporter une amélioration sur le moteur thermique grâce à un turbo équipé d’une roue de compresseur de plus grand diamètre. L’objectif principal serait d’améliorer les performances du moteur thermique dans les longues portions à pleine charge, un domaine particulièrement important sur le tracé de Monza.

Ferrari espère ainsi gagner quelques précieux kilomètres heure et améliorer son niveau de performance sur les lignes droites, mais la Scuderia ne s’attend pas à ce que cette évolution suffise à effacer complètement son déficit face à Mercedes et Red Bull.

Frédéric Vasseur a reconnu cette réalité, tout en soulignant les progrès réalisés par Ferrari depuis le début de la saison.

"Mercedes est toujours devant, au moins en termes de performances moteur," a expliqué le directeur de Ferrari.

"Nous savions que ce serait difficile pour nous pendant un an au niveau du moteur. Et compte tenu du déficit de départ, nous nous en sortons plutôt bien."

Ferrari ne peut toutefois pas se satisfaire de cette progression. La Scuderia vise un objectif nettement plus ambitieux et doit continuer à chercher de la performance pour espérer se mêler à la lutte pour les victoires.

"Évidemment, ce n’est pas suffisant, parce que nous voulons gagner," insiste Vasseur.

L’évolution moteur prévue à Monza doit donc permettre à Ferrari de progresser, mais pas nécessairement de rejoindre immédiatement Mercedes au niveau de la puissance disponible.

Interrogé précisément sur la possibilité que la nouvelle spécification permette enfin à la Scuderia de se retrouver au même niveau que Mercedes, Vasseur s’est montré particulièrement clair.

"Je dirais que non," répond-il.

Une réponse qui ne signifie pas pour autant que l’évolution sera sans conséquence. Ferrari attend bel et bien un gain de performance grâce à son nouveau groupe propulseur.

"Cela aidera, c’est certain," ajoute Vasseur.

Le directeur de la Scuderia estime même que le déficit restant demeure relativement faible sur un tour, malgré l’avantage dont disposent actuellement ses deux rivales directes côté moteur.

"Quand vous regardez Mercedes et Red Bull, vous parlez d’une différence d’une ou deux dixièmes par tour en termes de puissance moteur," précise-t-il.