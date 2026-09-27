Antonelli : ’J’ai piloté un peu comme ma grand-mère’ à Bakou

Andrea Kimi Antonelli a préféré jouer la prudence pour sauver une cinquième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, quelques semaines seulement après son spectaculaire succès depuis le fond de la grille à Monza. Parti 16e après son accident en Q1, le leader du championnat du monde a rapidement compris qu’il ne disposait pas du même rythme que lors des manches précédentes. Des dégâts importants sur le fond plat de sa Mercedes W17 après la relance ont ensuite achevé de le convaincre de privilégier la limitation des dégâts, au point de plaisanter sur le fait d’avoir piloté "comme sa grand-mère" .

Le contraste était important avec Monza. Trois semaines auparavant, Antonelli avait réussi une spectaculaire remontée depuis le fond de la grille pour remporter son Grand Prix à domicile. À Bakou, le pilote Mercedes se retrouvait de nouveau confronté à une course à construire depuis le cœur du peloton, mais dans des circonstances très différentes.

Son accident dès la Q1 vendredi l’avait condamné à la 16e position sur la grille, tandis que son équipier George Russell s’élançait depuis la pole position.

Antonelli avait alors assuré n’avoir "rien à perdre" pour la course et semblait prêt à adopter une approche offensive afin de remonter le plus rapidement possible. Mais son état d’esprit a rapidement changé.

Antonelli n’a pas construit sa remontée uniquement grâce à des dépassements. Constatant qu’il ne disposait pas d’un avantage de rythme suffisant pour attaquer facilement ses adversaires, l’Italien a préféré rester patient et profiter des erreurs commises autour de lui.

Dans ces conditions, le pilote de 20 ans estime que la cinquième place représentait probablement le meilleur résultat encore accessible.

"Aujourd’hui, j’ai piloté un peu comme ma grand-mère," a-t-il plaisanté devant les médias.

"C’était simplement de la limitation des dégâts. Vous savez, je n’ai simplement pas pris de risques. Avant de tenter une manœuvre, je m’assurais vraiment de pouvoir y aller."

"Mais en même temps, après la relance, j’ai subi de gros dégâts sur le fond plat. Tout mon côté gauche avait disparu à cause du contact. Après cela, la voiture était vraiment très délicate à piloter."

"J’ai quand même essayé d’aller chercher la quatrième place, mais dans l’ensemble, c’est l’une de ces journées où il faut savoir être satisfait d’une cinquième place."

Mais les dégâts n’expliquent pas à eux seuls son approche prudente. Son état d’esprit a changé dès le début de la course. Contrairement à Monza ou à plusieurs des courses précédentes, le leader du championnat ne disposait pas d’une supériorité suffisante pour remonter simplement grâce à son rythme.

"Si j’avais eu le rythme, cela aurait été différent. Si j’avais eu le même rythme qu’à Monza ou lors des courses précédentes, cela aurait été différent."

"Cela aurait simplement été attaque maximale. Mais j’ai compris très tôt que, premièrement, il était beaucoup plus difficile de dépasser, avec un train de voitures toutes en mode dépassement."

"Et ensuite, je n’avais pas le même rythme que précédemment. Mon état d’esprit a changé très rapidement. Et lorsque vous voyez autant de personnes commettre des erreurs, vous levez aussi un peu le pied."

"Parce que j’ai simplement profité des erreurs de tous les autres pour progresser."

Cette stratégie lui a permis de gagner onze positions entre le départ et l’arrivée. La performance de George Russell a rendu le contraste encore plus évident. Le Britannique a réalisé l’un de ses week-ends les plus complets depuis la manche d’ouverture en Australie. Après avoir largement dominé les qualifications, il a contrôlé la course et se dirigeait vers une victoire confortable avant que les interventions de la voiture de sécurité ne réduisent son avance.

Antonelli, de son côté, reste en position très favorable au championnat. Russell devra notamment subir une pénalité sur la grille d’ici à la fin de la saison en raison d’un changement de moteur à venir.

Le leader du championnat préfère donc retenir les enseignements de son week-end plutôt que les difficultés rencontrées.

"C’est enthousiasmant de voir les vraies performances de la W17 avec George. Il a réalisé un week-end incroyable, il a piloté de manière incroyable. Il avait énormément de confiance. Et ce week-end a été de très loin mon pire de l’année en matière de performance. Je n’y étais pas, je n’étais pas vraiment présent, particulièrement avec ce qui s’est produit si tôt."

"Mais je pense que ce week-end m’a beaucoup appris. Probablement qu’au niveau de mon état d’esprit également, je n’étais pas dans la meilleure situation. Je vais simplement m’assurer que, dès le week-end prochain, nous retrouvions le bon niveau."

"J’ai simplement profité des erreurs des autres et progressé dans le classement. Je vais m’assurer de rétablir la hiérarchie la semaine prochaine."