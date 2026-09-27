Suspension de Colapinto : Norris fait polémique, le trio Russell-Verstappen-Hadjar réplique

C’était la bourde du samedi de course en Azerbaïdjan : Franco Colapinto, à la relance, après la première voiture de sécurité, a bloqué ses pneus… et a marqué de gros scores au bowling. Puisque le pilote Alpine F1 est allé taper dans son propre coéquipier, Pierre Gasly, faisant également une autre victime, Lando Norris, dans l’enchaînement.

C’est justement le pilote McLaren F1 qui a jeté un pavé dans la mare après la course, en suggérant que quiconque élimine des concurrents de cette manière devrait être suspendu pour une course… et que ce genre de pilote n’avait pas sa place en F1.

Des propos très forts… sans doute trop pour les trois premiers du Grand Prix. À commencer par George Russell, qui a jugé trop durs les commentaires de son compatriote de McLaren F1.

« Oui, personnellement, je trouve que c’est trop sévère. Lors des relances sous voiture de sécurité, avec des pneus froids, une très petite erreur peut avoir de lourdes conséquences. »

« Et d’après ce que j’ai vu, c’est ce qui s’est produit. C’était une petite erreur qui a eu une conséquence énorme. À mon avis, les suspensions de course devraient s’appliquer aux pilotes qui font intentionnellement quelque chose de très dangereux et d’irresponsable. C’était un incident malheureux. »

Max Verstappen n’est jamais avare de critiques sur les autres pilotes du paddock, y compris récemment sur Yuki Tsunoda ou Liam Lawson. Mais sur le cas Colapinto, le Néerlandais appelle à raison garder.

« Oui, je pense que tant que le pilote responsable est conscient de ce qu’il a fait et s’excuse, cela peut arriver. Une petite erreur ou une mauvaise appréciation, un blocage de roue à l’intérieur avec peu d’adhérence... c’est sûr que c’est un peu malheureux que cela implique autant de voitures. »

« Ce n’est agréable pour aucun des pilotes impliqués. Mais comme l’a dit George, une suspension de course est sans doute excessive. »

Isack Hadjar a tenu à apporter un autre point de vue : pour lui, le responsable n’est pas seulement Franco Colapinto, mais aussi le tarmac azéri.

« De mon côté, je pense que la piste n’est pas assez bonne. Dès qu’on sort de la trajectoire idéale, ça devient très bosselé. »

« Il est difficile de faire monter les pneus en température derrière la voiture de sécurité, qui roule assez lentement. On en fait un peu trop et les conséquences sont désastreuses. Une suspension de course est donc bien trop sévère. »

Le pilote argentin, sermonné publiquement par son patron Flavio Briatore, a de nouveau tenu à présenter ses excuses.

« Je suis très déçu et je suis vraiment désolé pour toute l’équipe, le personnel à l’usine, Pierre et Lando bien sûr, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. »

« C’était une grosse erreur de ma part et cela n’aurait pas dû arriver. J’ai bloqué les roues alors que mes pneus et mes freins étaient froids. J’ai perdu le contrôle. »

« Je sais que l’équipe a fait du très bon travail tout au long du week-end pour avoir deux monoplaces performantes et je présente à nouveau mes excuses puisque nous étions bien placés pour marquer des points avec nos deux voitures. »