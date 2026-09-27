La rédemption de Russell ? ’Je n’ai jamais douté de moi’

Il en avait grandement besoin : George Russell a remporté, ce samedi à Bakou, un Grand Prix qu’il aura mené de bout en bout. Mais il s’en est fallu de peu puisque sur la ligne d’arrivée, il n’y a finalement eu qu’un dixième d’écart entre le pilote Mercedes F1 et ce diable de Max Verstappen ! Reste que le Britannique méritait de gagner ce samedi : puisqu’avant la première voiture de sécurité, il comptait plus de 11 secondes d’avance sur Oscar Piastri.

George Russell se fait ici du bien au moral, après avoir traversé une des phases les plus compliquées de sa carrière. Le Britannique affichait un radieux sourire en conférence de presse.

« Oui, c’est un sentiment fantastique, pour être honnête. Je suis très fier de la résilience dont mon groupe d’ingénieurs proches et moi-même avons fait preuve pendant les périodes difficiles de cette année. Il y a eu beaucoup de travail acharné pour surmonter certains défis, pour adapter mon style de pilotage afin de mieux convenir à cette nouvelle voiture. La F1 est si exigeante, on n’a pas l’occasion de s’entraîner pour cela, et finalement, cela me vient de manière un peu plus intuitive qu’avant, et je gagne en confiance. Surtout sur des circuits comme celui-ci, cela permet de grappiller ce petit plus au freinage, de s’approcher un peu plus des murs. Ce fut une épreuve sans faute. »

George Russell a-t-il fini par douter de ses propres capacités, après avoir vu Kimi Antonelli gagner course sur course récemment, même en partant du fond de grille ?

« Je crois que je n’ai jamais perdu cette foi en moi-même. Même dans les moments difficiles, je savais qu’il y avait une raison à mon manque de rythme. Ce n’est pas comme si j’avais soudainement oublié comment piloter, et je savais que je serais capable de retrouver ce niveau. Il fallait juste être patient. Je me sens donc confiant. Cela fait quatre courses depuis la pause. J’ai été en première ligne lors de trois d’entre elles, trois podiums sur les quatre courses. J’ai le sentiment de pouvoir me battre pour la victoire semaine après semaine maintenant. »

« C’est probablement mon premier Grand Chelem en Formule 1 et, assurément, l’épreuve la plus dominatrice de ma carrière. Cela arrive à un excellent moment. Et l’accomplir sur un circuit qui exige tellement d’engagement et de confiance, j’en suis vraiment fier car je pense qu’il aurait été très facile pour moi de perdre la foi cette saison. Pas nécessairement concernant la victoire au championnat, mais en termes de mes capacités, et cela n’est jamais arrivé. »

Le pilote Mercedes F1 a dominé la majeure partie de la course ; il a été un des rares pilotes à afficher un rythme satisfaisant en médiums : preuve de la supériorité de sa voiture à Bakou.

« Eh bien, je pense que Max et moi étions probablement les deux pilotes les plus rapides en piste, et les pneus tendres semblaient être les meilleurs, donc cela n’a peut-être pas permis à Max de dépasser Piastri. Mais, clairement, lors de ce dernier relais, nous étions tous les deux exceptionnellement rapides et nous reprenions presque une seconde au tour au reste du peloton, ce qui était vraiment très amusant. J’avais l’impression d’enchaîner des tours de qualification, et je savais que je ne pouvais pas commettre la moindre erreur. C’est certain que les 10 derniers tours étaient un peu plus tendus que les 40 premiers. »

Une fin de course extrêmement stressante… mais plaisante pour George Russell !

George Russell a tout bien fait, y compris lors des deux relances après les voitures de sécurité. A-t-il cependant stressé quand il a vu Max Verstappen juste derrière lui, au moment de la 2e voiture de sécurité ?

« C’est la première relance que j’effectue cette saison en étant en tête. Ces unités de puissance sont très délicates lors des relances, il faut amener la batterie au bon niveau pour que le turbo tourne à la bonne vitesse, et je prépare toujours bien ce que je veux faire. Cela demande beaucoup plus de réflexion qu’auparavant. Mais je gardais un œil dans mes rétroviseurs pour voir où était Max, et j’ai attendu ce moment où l’écart était légèrement plus grand pour réussir à le distancer, car je savais que s’il voyait la moindre ouverture, il aurait plongé à l’intérieur. J’en étais donc satisfait. »

La fin du Grand Prix a été bien sûr extrêmement serrée : après avoir perdu de l’énergie suite au double drapeau jaune brandi après l’accident de Valtteri Bottas, George Russell a failli perdre la victoire au finish.

« La fin de course a été un peu tendue. Max mettait vraiment la pression et le rythme était incroyable. »

« Quand le drapeau jaune a été agité, j’ai levé le pied, et quand j’ai réaccéléré, je n’avais plus de turbo, donc plus de puissance, et c’est là qu’il a failli me dépasser. Mais dans l’ensemble, c’était un super week-end. »

Malgré ce stress ambiant, George Russell dit avoir apprécié sa deuxième moitié de course !

« Le dernier relais est, je pense, le plus grand plaisir que j’aie pris dans une course d’aussi loin que je m’en souvienne, car les pneus étaient excellents. Nous avons attaqué à fond à chaque tour. C’était comme enchaîner les tours de qualification. Il fallait être tellement vigilant sur ce circuit car les murs sont si proches, surtout au niveau du château. C’est comme enfiler une aiguille. Ces 10 derniers tours ont été vraiment très amusants. Et cela ressemblait presque aux histoires que j’entends sur les pilotes du début et du milieu des années 2000, lorsque chaque tour était comme un tour de qualification. Le rythme cardiaque est plus élevé, on repousse les limites en permanence, il n’y a pas de gestion. Nous avons eu beaucoup de conversations cette année sur la gestion de l’énergie, mais la gestion des pneus est toujours là et ce depuis des années. Mais avec la façon dont les températures et le circuit se sont comportés, il n’y a eu aucune gestion avec les gommes, et c’était exceptionnellement amusant. »

Une 2e victoire de suite en Malaisie ?

George Russell est donc prêt à viser la victoire dès le prochain Grand Prix, à Sepang ?

« Je suis vraiment impatient. Nous avons des évolutions qui arrivent bientôt. Ce sera un bon pas en avant. Notre voiture a exceptionnellement bien fonctionné sur les circuits à faible traînée. Nous avons une monoplace très efficace, c’est pourquoi nous avons été exceptionnellement rapides à Monza. Mais à partir de la prochaine manche, nous espérons faire un plus grand pas par rapport au reste du peloton. Cependant, rien n’est certain tant que nous ne voyons pas comment cela se passe dans la réalité. »

66 points séparent encore les deux pilotes Mercedes F1… mais qui sait ? George Russell a-t-il retrouvé quelque ambition de jouer le titre ? Préfère-t-il être dans cette position du chasseur, plutôt que du chassé ?

« Oui, c’est sûr. Il y a beaucoup moins de pression sur moi que sur Kimi. Il a réalisé une saison incroyablement sans faille. Il a probablement commis sa première erreur de toute la saison lors d’une véritable séance, en qualifications ou en course, et il a tout de même terminé cinquième. Je ne me considérais pas vraiment dans cette lutte pendant un certain nombre de courses, tout simplement parce que mes performances n’étaient pas assez solides. Maintenant, j’ai le sentiment que si la saison avait commencé après la pause estivale, j’aurais tout à fait été capable de me battre. J’ai ce gros déficit. Cela peut changer vite. Je ne cours pas après ça. Je cherche à gagner chaque course, et advienne que pourra. »