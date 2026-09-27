Verstappen a pris beaucoup de plaisir, les évolutions de Red Bull l’excitent

Un dixième ! Pour un dixième seulement, Max Verstappen a raté la victoire ce samedi à Bakou. Le pilote Red Bull est en effet passé tout proche de damer le pion à George Russell sur la ligne d’arrivée, en profitant des problèmes de déploiement d’énergie du pilote Mercedes F1, suite au double drapeau jaune dans le dernier tour (accident de Valtteri Bottas). La Red Bull n’a pas mené un seul tour du Grand Prix, mais son rythme impressionnant en fin d’épreuve aurait donc pu permettre au Néerlandais de réaliser l’exploit.

En conférence de presse, un journaliste commence par interroger Max Verstappen… et si le Néerlandais était parti plus haut sur la grille, au lieu de la 8e place ? N’aurait-il pas pu remporter ce Grand Prix en dépassant George Russell avant les voitures de sécurité ?

On sent alors l’agacement de Max Verstappen…

« Oui, nous aurions dû faire ça, n’est-ce pas ? C’est ce qui s’est passé en qualifications. Vous avez un problème et cela signifie que vous devez partir 8e. Mais je pense que même si j’étais parti deuxième, avec le rythme de George, il aurait été très difficile de le dépasser. Peut-être que j’aurais pu le suivre un peu mieux lors du premier relais. Ensuite, on s’arrête, on est deuxième, derrière, et nous aurions probablement fait la même course, en nous poussant mutuellement. Cela aurait certainement rendu mon premier relais un peu plus facile au lieu de devoir dépasser toutes ces voitures. »

Mais on sent que Max Verstappen n’est finalement pas trop déçu voire dégoûté d’avoir raté la victoire pour un cheveu…

« Bien sûr, ça semblait serré sur la ligne, mais je pense que c’était plus parce que George a souffert d’un petit retard de boost au virage 15 avec le drapeau jaune. Si l’on regarde le dernier relais, c’était toujours une seconde, donc c’est probablement là que nous aurions terminé de toute façon. »

Max Verstappen a souffert en première partie d’épreuve, avec les médiums ; à tel point que son coéquipier Isack Hadjar était plus véloce que lui.

« Le pneu tendre était bien meilleur que le médium, car j’ai fait quelques très bons premiers tours lors du premier relais, mais ensuite les pneus ne fonctionnaient tout simplement pas et il s’agissait plutôt de survivre, d’essayer d’aller le plus loin possible. La voiture de sécurité est arrivée au bon moment pour passer aux pneus tendres. »

« Je dois dire que ces derniers tours ont été très agréables car il n’y avait presque aucune dégradation. Nous avons simplement attaqué jusqu’à la fin et l’écart était toujours d’environ une seconde, 1,1, donc c’était sympa. »

L’efficacité du moteur Red Bull Powertrains, de même que les évolutions apportées par Milton Keynes, ont certainement fait la différence ce week-end. De quoi encourager Max Verstappen pour la fin de saison.

« Oui, c’était bien. La voiture m’a procuré de très bonnes sensations. D’accord, nous avons eu le problème de moteur en qualifications. Nous avons toujours quelques limitations avec la monoplace que j’ai mentionnées à maintes reprises et qui ne sont probablement pas réparables pour cette année. Nous savons que pour l’année prochaine, cela demande beaucoup de travail. Mais l’équilibre de la voiture était bon. Cependant, pour la Malaisie, s’ils (Mercedes F1, ndlr) apportent une évolution, cela s’annonce un peu plus difficile pour nous. »

Max Verstappen aurait cependant pu tout perdre en piste, puisqu’il a frôlé les murs azéris à plusieurs reprises.

« C’est un circuit unique. Il y a principalement des virages à 90 degrés. L’équilibre semblait probablement un peu plus cohérent. Mais comme je l’ai dit, nous avons d’autres problèmes sur la voiture que nous devons vraiment régler car il y a aussi du temps au tour gratuit à y gagner, et c’est ce sur quoi nous travaillons. Les éléments de performance ont bien fonctionné et nous avons été assez satisfaits de ce que j’ai pu tirer de la voiture. Le dernier relais a été amusant. J’ai aussi embrassé quelques murs, juste pour laisser ma marque ici à Bakou. C’est toujours un grand défi ici, en qualifications comme en course, d’attaquer à fond jusqu’à la fin. Cela implique évidemment des risques, en frôlant certains murs à l’intérieur ou à l’extérieur. Mais c’est cool. »

C’était le 7e podium de Max Verstappen cette saison ; il y en aurait donc beaucoup d’autres à venir ?

« Nous ne savons pas. Si Mercedes apporte une évolution et qu’elle fonctionne, ils feront un pas en avant, et ce n’est pas ce que l’on souhaite. Cela rendra la victoire encore plus difficile, mais nous essaierons à chaque manche et, bien sûr, si l’opportunité se présente, nous la saisirons. »

Il s’agit là du premier double podium de Red Bull depuis la Chine 2024 : une éternité. Max Verstappen va-t-il donc féliciter son coéquipier Isack Hadjar pour ce petit exploit ?

« Oui, c’est ce que l’équipe veut, avoir les deux voitures sur le podium quand c’est possible. Il faut maximiser le résultat, et je pense que c’est ce que nous avons fait. C’est donc très bien. C’est sûr que la collaboration avec Isack au sein de l’équipe se passe très bien et nous devons simplement continuer sur cette lancée. »