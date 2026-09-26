Norris se paye Colapinto : ’il y a certains pilotes qui ne devraient pas être en F1’

Lando Norris n’a pas caché sa colère après son abandon lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, allant jusqu’à estimer que certains pilotes présents sur la grille n’avaient pas leur place en Formule 1. Le champion du monde en titre a été éliminé dans un accrochage à trois voitures provoqué au premier virage lors d’une relance, lorsque Franco Colapinto a percuté son équipier Pierre Gasly, dont l’Alpine a ensuite heurté la McLaren du Britannique.

La course de Norris était déjà compliquée avant cet incident. Le pilote McLaren se plaignait notamment d’un important manque de vitesse de pointe, qui le rendait particulièrement vulnérable face à ses adversaires dans les longues lignes droites du circuit urbain de Bakou.

Il avait également commis une erreur plus tôt dans l’épreuve en sortant de la piste au premier virage. Mais c’est finalement au même endroit que son Grand Prix s’est définitivement terminé lors d’une relance.

L’incident a impliqué les deux Alpine et la McLaren de Norris. À l’approche du premier virage, Colapinto est arrivé trop vite par l’intérieur et a percuté Gasly. Le Français a ensuite été projeté contre la voiture de Norris, qui s’est retrouvé victime de l’accrochage sans véritable possibilité d’éviter le contact.

À chaud, le Britannique n’a pas cherché à masquer sa frustration et demande même une suspension pour Colapinto.

"J’ai été lent toute la journée, vous avez vu comme je me suis fait dépasser ! Ensuite j’ai fait une erreur, et après j’ai été sorti de la piste. Donc, pour être honnête, il y a certains pilotes qui ne devraient pas être en Formule 1."

"Si vous provoquez un accident lors d’une telle relance, vous devriez être suspendu pour au moins une course."

Les commissaires ont considéré Colapinto comme responsable de l’incident et lui ont infligé une pénalité de dix secondes.

Pour Norris, cet accrochage a surtout mis un terme définitif à une course qui s’annonçait déjà extrêmement frustrante. La McLaren ne disposait pas de la vitesse de pointe nécessaire pour permettre au Britannique de défendre correctement sa position.

"J’étais simplement lent, j’avais énormément de difficultés dans les lignes droites. Vous avez vu à quelle vitesse tout le monde me dépassait, donc c’était tout simplement une course impossible pour moi de ce point de vue, avec la vitesse en ligne droite que nous avions aujourd’hui. J’espère donc que nous réussirons à corriger cela pour la prochaine fois."

Oscar Piastri a lui tout gâché avec une erreur au freinage en fin de course. Alors qu’il tenait un podium possible pour McLaren F1 en lutte avec les Red Bull il a tiré tout droit au premier freinage et reparti en fond de peloton après une relance qui avait regroupé tout le monde.

"Il faut que j’aille analyser ça, car cela m’a vraiment pris par surprise. Je n’avais pas l’impression d’avoir freiné excessivement tard ou fort. J’ai immédiatement bloqué les deux roues avant, je dois donc examiner la situation avec mes ingénieurs. C’est juste une fin de journée décevante. Je pense que la première moitié de la course a été très solide. Donc oui, c’est dommage de ne rien avoir à montrer au final."

Comment a-t-il vécu ce jeu du chat et de la souris avec Verstappen durant la première moitié de course ?

"C’était assez frustrant en fait, car on a l’impression de faire un bon tour, puis on voit les écarts sur le tableau de bord et je voyais l’avance fondre à chaque tour dans la ligne droite."

"C’est donc un peu dommage, à certains égards, que George ait été aussi rapide, pour des raisons évidentes, aussi. Mais comme il était très rapide, je ne bénéficiais pas de son aspiration, j’étais donc une cible facile dans les lignes droites. Oui, c’était décevant. Mais je pense que nous étions performants durant la première moitié, surtout avec les pneus tendres. On retiendra donc ce point positif."