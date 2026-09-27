Mercedes F1 salue ’le sans faute’ de Russell et ’la remontée’ d’Antonelli

Mercedes F1 a enchaîné une troisième victoire de suite, mais cette fois avec George Russell, à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote britannique a été particulièrement impressionnant tout au long du week-end, dominant la journée du jeudi, les qualifications et la course, pour aller chercher une de ses plus belles victoires au lendemain d’une pole signée avec huit dixièmes de seconde d’avance sur son poursuivant.

Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe qui remplaçait Toto Wolff sur place ce week-end, a salué les performances de Russell, tout en expliquant que le week-end de Kimi Antonelli a été compliqué, entre un problème en EL1 et une faute en Q1.

"George a réalisé un week-end vraiment impressionnant, il n’a tout simplement commis aucune erreur. Il a été immédiatement dans le rythme dès les premiers essais libres et a imposé sa cadence par la suite" détaille Lord.

"Malgré le déroulement des interventions de la voiture de sécurité et des relances, il a su gérer toutes les situations et a livré une course sans la moindre faute, même avec Verstappen qui lui mettait la pression lors du dernier relais. Sur le circuit de Bakou, c’est plus facile à dire qu’à faire."

"La course représentait un défi différent pour Kimi. Compte tenu du temps de roulage limité dont il a disposé durant le week-end, il était crucial qu’il n’aborde pas la course en pensant qu’il s’agissait d’un ’Monza bis’ et en tentant de forcer les choses."

"Au lieu de cela, il a géré la course telle qu’elle se présentait, a fait preuve d’une excellente vision d’ensemble et a bien remonté jusqu’à la cinquième place. Ce fut une performance impressionnante en soi" a poursuivi Lord, qui veut enchaîner à Sepang dans une semaine, pour une course qu’il appelle GP de Malaisie, et non de Bahreïn, ce qu’appréciera le partenaire de Mercedes.

"C’est une excellente façon pour l’équipe d’entamer cette série exigeante de trois courses consécutives. Nous avons marqué de gros points avec nos deux voitures, réalisé une prestation solide tout au long du week-end et posé des bases solides pour la prochaine course."

"Le Grand Prix de Malaisie revêt une importance particulière pour nous en raison de notre partenariat titre avec Petronas. Nous allons tirer les enseignements de ce week-end, continuer à travailler dur et chercher à maximiser à nouveau nos performances la semaine prochaine."

Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de Mercedes, a détaillé les défis qu’a surmonté l’équipe, et admet que la tension a été de plus en plus forte, même s’il salue le sang-froid de son pilote pour garder la première place tout le long de la course, et signer son premier Grand Chelem en carrière.

"Félicitations à George et à l’équipe pour cette victoire fantastique. Il a été rapide tout au long du week-end et a su transformer une pole position brillante en une victoire maîtrisée. Les interventions de la voiture de sécurité ont pimenté la course et la pression était palpable à chaque relance, mais George a parfaitement géré l’épreuve et a répondu présent au moment décisif."

"Kimi a également accompli un excellent travail en remontant de la 16e place sur la grille jusqu’à la cinquième position. Après la déception de vendredi, il est resté concentré et a su tirer parti des opportunités qui se sont présentées."

"Son rythme a été soutenu tout au long de la course et il a progressé dans le classement grâce à plusieurs dépassements décisifs. Les interventions de la voiture de sécurité ont laissé peu de répit tout au long de la course, en particulier pour George en tête, mais les deux pilotes ont su relever ces défis et tirer le meilleur parti des opportunités qui se sont présentées."

"Nous avons disposé d’une voiture compétitive dès les premiers tours à Bakou, et il est gratifiant d’avoir concrétisé ce rythme par un résultat solide."

"George a maîtrisé sa course de bout en bout, tandis que la remontée de Kimi a démontré à la fois la performance de la voiture et sa propre détermination après des qualifications difficiles. Nous quittons l’Azerbaïdjan sur une dynamique positive et avec de nombreux points encourageants pour la prochaine épreuve."