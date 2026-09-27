Norris pris pour cible en Argentine, Alpine condamne les attaques de certains fans de Colapinto

Lando Norris s’est retrouvé au centre d’une violente polémique après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, après avoir estimé que Franco Colapinto méritait une course de suspension pour avoir provoqué l’accident ayant éliminé Pierre Gasly et le pilote McLaren lors d’une relance derrière la voiture de sécurité. Ses propos ont suscité une réaction jusque dans la sphère politique argentine, en plus de déclencher une vague de messages injurieux sur les réseaux sociaux, malgré les appels répétés de Colapinto lui-même à ses supporters pour mettre fin à ce type de comportement. Alpine F1 a dû réagir en ce début d’après-midi.

L’incident à l’origine de cette controverse s’est produit lors d’une relance du Grand Prix à Bakou. Colapinto est arrivé trop vite au premier virage, où il a percuté son équipier Gasly. L’Alpine du Français est ensuite entrée en contact avec la McLaren de Norris, provoquant un accident impliquant les trois monoplaces.

Colapinto a immédiatement assumé l’entière responsabilité de l’incident. L’Argentin a présenté ses excuses en reconnaissant avoir été "hors de contrôle" et avoir commis "une grosse erreur".

Norris s’est néanmoins montré beaucoup plus sévère après son abandon. Le champion du monde en titre estime que la FIA doit aller plus loin dans les sanctions infligées lorsqu’un pilote provoque un accident de cette nature.

Au-delà du résultat sportif perdu, Norris a notamment insisté sur le coût matériel d’un accident évitable et considéré que certains comportements devaient pouvoir conduire à une suspension.

"La FIA devrait être plus stricte et commencer à infliger des suspensions pour ce genre de choses."

"C’est de la négligence de la part des pilotes. Cela coûte énormément d’argent. Toutes mes pièces sont maintenant bonnes pour la poubelle, donc les gens devraient simplement être suspendus pour ce genre de pilotage. Ils ne méritent pas d’être en Formule 1."

"Si vous provoquez un accident lors d’une relance comme celle-ci, oui, vous devriez au minimum recevoir une suspension d’une course."

Ces déclarations ont rapidement traversé les frontières du paddock.

Ce dimanche, Pablo Quirno, ministre argentin des Affaires étrangères, a directement réagi aux propos du Britannique sur X.

Il a accusé Norris d’hypocrisie en rappelant son propre accrochage avec Oscar Piastri lors du Grand Prix du Canada 2025.

"Bien sûr, Lando Norris avait réclamé une pénalité pour le pilote qui avait percuté Oscar Piastri à Montréal en 2025. Ah, non... c’est vrai."

La remarque faisait référence à l’accrochage entre les deux McLaren au Canada la saison dernière, utilisé par plusieurs internautes argentins pour contester la sévérité du jugement porté par Norris sur Colapinto.

Les réseaux sociaux de Norris pris pour cible

La réaction a ensuite pris une ampleur beaucoup plus importante sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters argentins ont envahi les publications de Norris de commentaires hostiles, alors même que sa dernière publication remontait au 17 septembre.

Sur X, plusieurs messages ont directement pris le Britannique pour cible avec des insultes explicites et, dans certains cas, des propos à caractère homophobe accompagnés d’une multiplication d’émojis représentant le drapeau LGBTQ+.

L’un des messages, formulé en termes particulièrement grossiers, reprochait à Norris d’affirmer que Colapinto ne méritait pas sa place en Formule 1 après une seule erreur, en soulignant que l’Argentin avait jusqu’alors terminé toutes les courses de la saison.

D’autres comptes ont ressorti le propre historique de Norris. Son accident avec Piastri au Canada en 2025 a notamment été cité, tout comme leur contact à Singapour, deux épisodes qui avaient entraîné des sanctions sportives ou des mesures internes chez McLaren.

Un autre message injurieux demandait ainsi combien de suspensions Norris aurait lui-même dû recevoir pour ses incidents au Canada et à Singapour. La vague de commentaires ne s’est pas limitée à X. Des messages hostiles ont également été publiés sous la dernière publication Instagram de Norris, datant elle aussi du 17 septembre.

La situation est d’autant plus paradoxale que Colapinto avait une nouvelle fois demandé à ses supporters, quelques jours seulement avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, de ne pas attaquer d’autres pilotes sur internet.

L’Argentin avait notamment insisté sur la bonne relation de travail qu’il entretient avec Gasly chez Alpine et expliqué que les attaques visant ses équipiers ou ses adversaires n’avaient pas leur place dans le sport.

Ce n’est pas la première fois qu’une partie de ses supporters est associée à ce type de comportement. Yuki Tsunoda avait notamment été pris pour cible après un incident lors des essais à Imola en 2025. Jack Doohan avait également reçu des menaces de mort lorsque son baquet chez Alpine avait été attribué à Colapinto.

Tout récemment, Gasly et des membres de sa famille ont à leur tour été visés après des tensions stratégiques apparues lors du Grand Prix d’Espagne. La situation avait déjà poussé Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine, à menacer jeudi de mettre en place un boycott des médias argentins pour Colapinto si les attaques contre Gasly se poursuivaient.

Des supporters de Norris prennent sa défense

Toutes les réactions aux déclarations du Britannique n’ont toutefois pas été négatives.

Plusieurs internautes ont défendu Norris, rappelant qu’il reste champion du monde et vainqueur de Grand Prix et qu’il dispose, comme tous les autres pilotes, du droit d’exprimer sa frustration après avoir été éliminé d’une course par la faute d’un adversaire.

Certains ont également replacé sa colère dans le contexte d’une saison difficile, McLaren n’étant pas parvenue à lui fournir une monoplace lui permettant de défendre son titre dans les meilleures conditions.

Un supporter a ainsi appelé à mettre fin aux attaques contre Norris tout en rappelant que Colapinto avait lui-même reconnu sa responsabilité.

"Champion du monde, que cela vous plaise ou non. Il est en colère, c’est une accumulation de choses et c’est totalement compréhensible. Son équipe ne lui a pas donné une voiture convenable pour défendre son titre depuis le tout début de la saison et maintenant il y a cet incident, qui était ENTIÈREMENT de la faute de Franco, ce qu’il a lui-même reconnu."

"Arrêtez de vous en prendre à lui. Vous ne faites rien d’autre que nuire à Franco. Vous faites toujours cela et vous n’apprenez jamais, vous nous donnez à tous une mauvaise image. Allez Lando. Un faux pas ne signifie pas que vous êtes tombé."

D’autres ont également estimé que la responsabilité de l’accident ne faisait guère de doute puisque Colapinto l’avait lui-même reconnue. Ils ont aussi souligné que Norris se battait seulement pour une neuvième place lorsque l’accident s’est produit, estimant disproportionnée l’ampleur prise par la polémique.

"Lando a parfaitement le droit de se plaindre. Absolument tous les pilotes sur la grille se plaignent et dénoncent certaines choses. Au bout du compte, il reste champion du monde et vainqueur de Grand Prix. Il a gagné ce droit."

Alpine condamne fermement les attaques

Face à l’ampleur prise par la situation, Alpine a finalement publié un communiqué pour condamner les comportements observés en ligne. L’équipe insiste sur le fait que sa prise de parole ne vise pas une communauté de supporters particulière.

Elle souligne également que les attaques ne concernent désormais plus seulement ses propres pilotes, mais d’autres membres de la communauté de la Formule 1, les médias et les équipes adverses.

"En tant qu’équipe, nous estimons nécessaire de prendre une nouvelle fois la parole concernant la haine et les attaques en ligne qui ont suivi le Grand Prix d’Azerbaïdjan."

"Elles ne visent pas seulement l’un de nos propres pilotes, mais également des membres de la communauté de la Formule 1, notamment les médias, ainsi que nos adversaires en piste que nous respectons, admirons et contre lesquels nous adorons nous battre au plus haut niveau du sport automobile."

"Des erreurs se produisent lorsque l’on pilote à la limite et, quels que soient le résultat ou les conséquences, personne ne devrait faire l’objet de commentaires haineux ou injurieux."

"Condamner les attaques sur les réseaux sociaux ne vise aucune communauté de supporters particulière, ni les supporters d’une équipe ou d’un pilote en particulier. C’est universel et cela doit être dénoncé et reconnu auprès de tous les supporters de ce sport."

"Comme nous l’avons déjà dit par le passé, nous condamnons fermement la réaction de certains supporters en ligne et nous sommes solidaires de la Formule 1, de la FIA et des autres équipes dans leur volonté d’y mettre un terme. Cela est devenu récurrent lors des dernières courses et ne peut pas être toléré."

"Nous savons qu’en tant que participant et acteur fier de ce sport, nous avons la responsabilité de prendre la parole mais également de contribuer à trouver une solution."

"Nous continuerons à travailler étroitement avec le promoteur et détenteur des droits du championnat ainsi qu’avec l’instance dirigeante afin de discuter des moyens de lutter contre les attaques en ligne et d’encourager une rivalité sportive saine, pour laquelle la Formule 1 est réputée et qui contribue à la rendre si particulière."

Alpine tente ainsi de dissocier la responsabilité sportive de Colapinto des comportements observés ensuite sur les réseaux sociaux.

L’Argentin ne cherche d’ailleurs pas à contester sa faute à Bakou. Il a assumé l’entière responsabilité de l’accident et présenté ses excuses à Alpine, Gasly et Norris.

Les commissaires l’ont sanctionné et il devra purger une pénalité de cinq places sur la grille lors du prochain Grand Prix.