McLaren F1 signe un zéro pointé ’difficile à accepter’ mais les évolutions fonctionnent

McLaren F1 n’a pas inscrit un seul point à Bakou, avec une 13e place pour Oscar Piastri et un abandon pour Lando Norris. Le premier cité était troisième avant de commettre une erreur qui l’a renvoyé en fond de peloton, tandis que le champion du monde en titre avait un problème moteur, a fait une erreur et a été harponné par les Alpine. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, ne veut pas blâmer ses pilotes qui ont été mis en danger par les performances de la MCL40.

En effet, la voiture embarquait un gros package d’évolutions au Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais celui-ci n’a pas permis de corriger le tir en ligne droite, là où l’équipe est à la peine cette saison. Les pilotes ont donc commencé la course en perdant des places, et leur patron pense que cela a changé leur pilotage.

"Quitter Bakou sans le moindre point est un résultat difficile à accepter, mais c’est une responsabilité que nous devons assumer en tant qu’équipe. Nous avons rendu la tâche trop ardue pour nos pilotes" déplore Stella.

"Nous avons été pénalisés par des limites fondamentales de notre package : trop de traînée, une vitesse de pointe insuffisante en ligne droite et un manque de rythme en virage, ce qui a contraint nos pilotes à passer la course à défendre plutôt qu’à progresser."

"Cette situation a placé Lando et Oscar sous une pression constante, les exposant finalement à des incidents malheureux. Nous devons leur fournir une voiture plus prévisible et plus performante en course, leur permettant de se concentrer sur l’attaque plutôt que sur une défense incessante."

"Nous considérons Bakou comme un circuit atypique et envisageons désormais l’avenir avec optimisme. Les évolutions ont fonctionné comme prévu et ont amélioré nos temps au tour, mais les caractéristiques du circuit exigeaient un progrès plus marqué pour constater un impact évident. De plus, nous avons perdu quelques pièces pour notre stock lors de l’accrochage."

L’Italien essaie de rassurer sur le niveau de Piastri, qui était certes plutôt rapide, mais a commis une erreur qui a ruiné ses chances de signer ce qui aurait été son premier podium depuis le GP de Miami.

"Malgré ce résultat, il y a des points positifs à retenir. Oscar a réalisé une course brillante jusqu’au blocage de ses roues avant, démontrant qu’il est bien le pilote rapide et précis que nous connaissons."

"Nous avons toutefois encore des leçons à tirer, principalement pour l’équipe, et nous nous concentrons désormais sur la résolution de nos problèmes de vitesse de pointe afin d’être en mesure de nous battre pour la victoire en Malaisie."