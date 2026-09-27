Leclerc en dit trop sur sa Ferrari, son attachée de presse panique

Charles Leclerc semble avoir révélé une information que Ferrari aurait préféré conserver confidentielle après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une indiscrétion immédiatement remarquée par son attachée de presse, qui lui a fait les gros yeux, mais qui n’a pas changé le constat dressé par le Monégasque après sa quatrième place : malgré cette évolution, Ferrari manque actuellement de performance pure et doit réagir face aux progrès récents de Mercedes, Red Bull et McLaren.

La scène s’est produite au cours d’une interview accordée dans le parc fermé après la course disputée samedi à Bakou.

Leclerc était interrogé sur la spécification du groupe propulseur utilisée dans sa SF-26 et plus précisément sur la présence de la dernière version ADUO2 de Ferrari à bord de sa voiture. Ferrari n’a en effet jamais révélé ses plans pendant le week-end. Allait-elle juste tester l’ADUO2 le jeudi ? Le remettre pour le vendredi et la course samedi ? Prendre une pénalité pour introduire un autre bloc après l’accident de Monza ?

Le Monégasque a répondu sans hésiter avant de constater la réaction de son attachée de presse, visiblement inquiète et lui faisant signe de ne pas poursuivre.

Leclerc a alors compris qu’il venait peut-être de communiquer une information que Ferrari n’avait pas prévu de rendre publique.

"J’avais la dernière spécification," a répondu Leclerc, avant de jeter un regard vers son attachée de presse.

"Je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose que je ne devrais pas dire... Bon je pensais que vous le saviez."

L’échange a donné lieu à une séquence aussi amusante qu’embarrassante pour Ferrari, en confirmant surtout que Leclerc disposait bien de la dernière évolution du groupe propulseur à Bakou.

Cette nouveauté n’a toutefois pas suffi à permettre à Ferrari de se mêler à la lutte pour la victoire. Leclerc avait pourtant créé de l’espoir en qualifications en décrochant une place en première ligne aux côtés de George Russell.

La performance restait à relativiser puisque la Ferrari accusait huit dixièmes de seconde de retard sur la Mercedes du Britannique. En course, les difficultés sont devenues encore plus évidentes. Leclerc a perdu une position face à Oscar Piastri dès le départ et n’a ensuite jamais disposé du rythme nécessaire pour véritablement menacer les pilotes de tête. Il a finalement terminé quatrième.

Lewis Hamilton a connu un après-midi tout aussi compliqué et a dû se contenter d’une sixième place.

Pour Leclerc, le constat dépasse désormais les caractéristiques particulières du circuit de Bakou. Ferrari perd du terrain depuis plusieurs Grands Prix alors que ses principaux adversaires continuent de faire progresser leurs monoplaces.

Mercedes a été particulièrement impressionnante en Azerbaïdjan, Russell transformant sa pole position en victoire. Mais Leclerc a également observé les progrès réalisés par Red Bull et McLaren. Red Bull s’est montrée particulièrement compétitive en course, Max Verstappen revenant jusqu’à la deuxième place et mettant Russell sous pression malgré un important retard en qualifications.

Le Monégasque estime que la puissance du groupe propulseur Red Bull Powertrains-Ford a favorisé la RB22 sur les longues lignes droites de Bakou, mais considère que cela ne suffit pas à expliquer l’écart général.

"Ils étaient très forts," a déclaré Leclerc à propos de Mercedes. "McLaren était également forte, peut-être pas autant que Red Bull, mais Red Bull était particulièrement forte. Nous savons qu’ils disposent d’un groupe propulseur très performant, donc c’est une bonne course pour eux, mais malgré tout."

"Nous étions assez loin de Mercedes, loin de Red Bull et un peu derrière McLaren. Voilà le constat. Ce sont nos adversaires et ce n’est pas nouveau. Cela fait maintenant plusieurs courses que nous perdons un petit peu de terrain sur eux, donc il est important que nous réagissions et que nous apportions des évolutions afin de réduire de nouveau l’écart."

"McLaren et Red Bull ont franchi une vraie étape avec les évolutions qu’elles apportent. Ils ont progressé récemment, ils ont franchi une étape que nous n’avons pas franchie. Et nous devons réagir, parce que perdre de la performance maintenant va rendre très difficile le fait de la récupérer. Donc j’espère que nous pourrons réagir très rapidement."

La situation n’est toutefois pas aussi simple que d’accélérer brutalement le développement de la SF-26. Le plafond budgétaire limite les ressources disponibles, tandis que les restrictions sur les essais aérodynamiques encadrent également le volume de travail que Ferrari peut effectuer.

Leclerc confirme néanmoins que plusieurs nouveautés sont encore prévues, normalement pour Austin d’après nos informations. Reste à savoir si leur apport permettra réellement de compenser le retard, alors que les autres équipes ne vont pas nécessairement arrêter leur propre développement.

"Quant à savoir si cela suffira pour réduire l’écart, sans savoir non plus ce que les autres ont en préparation, c’est une autre question. Mais nous avons certainement quelques nouveautés qui devraient nous aider à franchir certaines étapes."

Au-delà des évolutions à venir, Leclerc n’a pas cherché d’explication compliquée pour décrire sa course. Après son mauvais départ, qui lui a coûté une position, Ferrari ne disposait tout simplement pas de la performance nécessaire pour lutter devant. Les longues lignes droites ont notamment rendu la défense particulièrement difficile face aux Red Bull.

"Cela a été une course un peu ennuyeuse pour nous. Malheureusement, nous avons pris un mauvais départ, ce qui était probablement la seule chose que nous aurions pu beaucoup mieux faire. Après cela, nous n’avions tout simplement pas le rythme. Face à la Red Bull, c’était très difficile de défendre parce que nous sommes beaucoup trop lents en ligne droite."

"Nous manquons simplement de performance pure en ce moment."

"Les deux Red Bull étaient trop rapides et, évidemment, Russell était également trop fort."

Russell s’est imposé tandis que Verstappen et Hadjar ont offert à Red Bull un double podium avec les deuxième et troisième places. Leclerc a été le premier pilote Ferrari à l’arrivée en quatrième position, devant Antonelli, tandis que Hamilton n’a pu faire mieux que sixième.

Le septuple champion du monde s’est montré beaucoup moins bavard que son équipier lorsqu’il lui a été demandé d’analyser le niveau de performance actuel de Ferrari.

Face aux progrès de Red Bull et McLaren et à la domination affichée par Mercedes à Bakou, la question lui a été posée de savoir si la Scuderia disposait désormais de la quatrième monoplace la plus rapide du plateau.

Hamilton a immédiatement refusé d’entrer dans cette comparaison.

"Quelle importance cela a-t-il ?"

Relancé sur le niveau inattendu de Red Bull, le Britannique n’a pas davantage souhaité développer.

Relancé encore une fois, Hamilton assure ne pas accorder d’attention particulière aux performances des équipes adverses.

"Je ne pense pas vraiment aux autres. Nous avons vraiment beaucoup de travail de notre côté. Nous espérions être plus proches et sur une bonne dynamique après Barcelone et Silverstone. Ce n’est pas le cas. Il faut comprendre pourquoi. C’est notre priorité."