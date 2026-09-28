Présentation et horaires du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 à Sepang

C’était un retour inattendu encore en début de saison : la F1 revient à Sepang pour la première fois depuis neuf ans, ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Non, ce n’est pas une erreur ! Le GP de Bahreïn avait été annulé, mais pour des raisons commerciales, il garde son appellation malgré le changement de nom, et nous allons donc vivre le premier Grand Prix de Bahreïn en Malaisie - c’est son nom officiel - ce week-end.

Bahreïn finance en effet presque l’intégralité de son Grand Prix délocalisé à Sepang et ce n’est pas pour déplaire au paddock. Le circuit situé à quelques kilomètres de Kuala Lumpur est un tracé adoré des pilotes, même si tous ne l’ont pas connu dans le peloton. Ils sont en effet onze à l’avoir déjà pratiqué dans une monoplace de Formule 1, et donc 11 à ne pas le connaître.

Ainsi, Fernando Alonso et Lewis Hamilton y ont déjà couru de nombreuses fois, tout comme Nico Hülkenberg, Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Max Verstappen et Carlos Sainz y ont couru trois fois, Esteban Ocon a roulé deux fois à Sepang, Lance Stroll une fois, tandis que Pierre Gasly y a fait sa première course en F1 lors de la dernière édition. Charles Leclerc avait lui pu y rouler en EL1 avec Sauber.

Le tracé

T1 – Le circuit de Sepang débute par une longue ligne droite des stands, il est donc crucial pour les pilotes de bien négocier la sortie du dernier virage afin d’accumuler un maximum de vitesse. Le virage 1 est une courbe très longue et lente.

T2 – Le virage 1 débouche directement sur le virage 2, une épingle serrée à gauche en forte descente. La piste est assez bosselée dans ces deux premiers virages, ce qui rend difficile la transmission de la puissance au sol.

T3-4 – Le virage 3 est une longue courbe à droite qui se négocie à fond et mène au virage 4 - surnommé localement "Langkawi Curve", un virage à angle droit vers la droite.

T5-6 – Les virages 5 et 6 forment une longue chicane très rapide qui met les pneus à rude épreuve et impose une forte contrainte physique aux pilotes en raison des accélérations latérales élevées. Cette section est connue localement sous le nom de "Genting Curve".

T7-8 – Les virages 7 et 8 (la courbe "KLIA") constituent un long virage à droite à double point de corde et à vitesse moyenne ; une bosse peut y déstabiliser la voiture.

T9 – Le virage 9 est une épingle à gauche très lente (le virage "Berjaya Tioman"), similaire au virage 2 mais en montée.

T10-11 – Le virage 10 mène au virage 11, une courbe à droite délicate à vitesse moyenne qui exige de freiner et de tourner simultanément.

T12-14 – Le virage 12 est une courbe à gauche bosselée prise à fond, qui enchaîne immédiatement sur le virage 13 (une courbe rapide à droite), puis sur le virage 14, la courbe exigeante "Sunway Lagoon". Comme pour le virage 11, cette manœuvre nécessite un freinage appuyé tout en braquant le volant.

T15 – La longue ligne droite opposée offre une bonne opportunité de dépassement lors du freinage appuyé pour le virage 15, une épingle à gauche prise en deuxième vitesse.

Les forces en présence

Malgré deux lignes droites plutôt longues, les longs virages rapides pourraient davantage aider McLaren F1 ce week-end, même si la référence sera toujours Mercedes, tandis que Red Bull pourrait aussi tirer son épingle du jeu avec ses évolutions.

La place de Ferrari dans cette hiérarchie est difficile à jauger, tout comme l’ordre des équipes derrière dans le peloton. Alpine et Racing Bulls devraient être détachées de peu devant Audi, et Haas et Williams auront à cœur de confirmer leur rapprochement avec le milieu de la grille.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le GP de Bahreïn disputé en Malaisie :

— Franck : 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Russell, 2. Norris, 3. Verstappen

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli

Les horaires du Grand Prix de Bahreïn

Attention il faudra se lever un peu tôt vendredi et samedi pour commencer la journée à Sepang, avec un bon petit déjeuner pour nous suivre ! Dimanche, ce sera plus raisonnable avec la course à 9h en France. Concernant les horaires, il y a six heures d’écart entre la France et la Malaisie.

- Vendredi 2 octobre

6h30-7h30 : Essais Libres 1

10h00-11h00 : Essais Libres 2

- Samedi 3 octobre

6h30-7h30 : Essais Libres 3

10h00-11h00 : Qualifications

- Dimanche 4 octobre

9h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix de Bahreïn (à Sakhir) :

Voici les derniers vainqueurs des différentes éditions de cette course à Sakhir. Sous ce tableau vous en retrouverez un autre avec le palmarès sur le circuit de Sepang en tant que GP de Malaisie.

Année Circuit Vainqueur Équipe Moteur 2025 Sakhir Oscar Piastri McLaren Mercedes 2024 Sakhir Max Verstappen Red Bull Honda 2023 Sakhir Max Verstappen Red Bull Honda 2022 Sakhir Charles Leclerc Ferrari Ferrari 2021 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2020 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2019 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2018 Sakhir Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 2017 Sakhir Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 2016 Sakhir Nico Rosberg Mercedes Mercedes 2015 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2014 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2013 Sakhir Sebastian Vettel Red Bull Renault 2012 Sakhir Sebastian Vettel Red Bull Renault 2010 Sakhir Fernando Alonso Ferrari Ferrari 2009 Sakhir Jenson Button Brawn GP Mercedes 2008 Sakhir Felipe Massa Ferrari Ferrari 2007 Sakhir Felipe Massa Ferrari Ferrari 2006 Sakhir Fernando Alonso Renault Renault 2005 Sakhir Fernando Alonso Renault Renault 2004 Sakhir Michael Schumacher Ferrari Ferrari

Le palmarès complet du Grand Prix de Malaisie (à Sepang) :