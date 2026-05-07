La F1 se réunit pour évaluer les modifications de Miami et parler du moteur de 2027

Les dirigeants de la Formule 1 doivent se réunir vendredi afin d’évaluer les premiers enseignements tirés des ajustements réglementaires introduits lors du Grand Prix de Miami, première manche disputée avec une version affinée du règlement 2026, mais aussi discuter d’éventuels modifications des moteurs pour 2027, si une super majorité peut être trouvée.

Cette réunion réunira des représentants de la FIA, de la F1, des équipes ainsi que des motoristes. Les discussions porteront sur les différentes modifications mises en place durant la pause d’avril et sur la marche à suivre si d’autres ajustements devaient devenir nécessaires à l’avenir.

À ce stade, aucune évolution majeure supplémentaire ne serait toutefois attendue dans l’immédiat.

Pour rappel, la FIA avait retouché le règlement 2026 dans quatre domaines principaux avec un double objectif : améliorer la sécurité et rendre les qualifications plus agréables pour les pilotes.

Parmi les changements introduits figure notamment une réduction de l’énergie récupérable disponible en qualifications, passée de 8 MJ à 7 MJ. L’effet de boost utilisé en course a également été réduit, tandis que la limite du phénomène de super clipping a été augmentée de 250 kW à 350 kW afin d’en réduire sa durée.

Plusieurs mesures concernaient directement la sécurité. La FIA a notamment introduit un nouveau système destiné à détecter les voitures accélérant anormalement lentement après le relâchement de l’embrayage lors des départs.

Dans une telle situation, le MGU-K s’activerait automatiquement afin de garantir un niveau minimal d’accélération pour des raisons de sécurité, sans pour autant offrir d’avantage en performance. Le dispositif comprend également des feux arrière et latéraux clignotants afin d’avertir les pilotes suivants que le système est actif.

Ce système n’était qu’en test à Miami et n’a pas été activé en course, la réunion sera donc l’occasion de débriefer les tests de ce mécanisme d’activation qui a été mis en œuvre à Miami chez tous les motoristes mais pas dans toutes les équipes.

Toujours pour des raisons de sécurité, la température des couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires a été augmentée afin de limiter les pertes d’adhérence lorsque les pilotes quittent les stands avec des gommes neuves. Afin d’améliorer le contrôle des monoplaces, la puissance électrique a également été réduite, tandis que les feux arrière ont été redessinés pour être plus lumineux et plus visibles dans des conditions de faible visibilité.

La FIA avait validé l’ensemble de ces ajustements après de longues consultations avec les représentants de la Formule 1, des équipes, des constructeurs de groupes propulseurs ainsi qu’avec les pilotes.

Si certains observateurs estimaient que des changements plus profonds étaient nécessaires, la tendance générale après ce premier week-end d’application semble plutôt positive. La majorité des acteurs impliqués considèrent en effet que la discipline a évolué dans la bonne direction et que le comportement des voitures ainsi que l’action en piste sont devenus plus naturels.

Cela n’empêche pas la F1 et la FIA de vouloir avancer sur 2027, avec certains motoristes en soutien pour augmenter le débit de carburant des V6 et donc leur puissance. L’idée d’arriver à un ratio de 60/40 en faveur du thermique au lieu du 50/50 actuel entre thermique et électrique est sur la table. Mais cela nécessite une supermajorité pour adopter de tels changements, qui impacteraient aussi la conception des F1 de 2027 avec un réservoir plus grand.

A l’heure actuelle, Mercedes bloquerait une telle modification et, en cascade, ses équipes clientes. Il faudrait alors attendre 2028 pour une entrée en vigueur d’un nouveau V6 plus puissant. A moins que le sport trouve à nouveau un consensus rapide comme lors de la pause d’avril ? Nul doute que cela serait salué par tout le monde, les pilotes et les fans en premier lieu.