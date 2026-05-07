Racing Bulls explique le problème qui a causé l’accident entre Lawson et Gasly

Racing Bulls a confirmé que Liam Lawson avait été victime d’une avarie sur sa boîte de vitesses, ayant entraîné des difficultés à ralentir au moment où il était derrière Pierre Gasly. En a résulté un harponnage du pilote Alpine F1, qui a fait un tonneau dont il est heureusement sorti indemne.

Alan Permane, le team principal de l’équipe de Faenza, s’est platement excusé pour cet incident et a donné des détails qui expliquent que la voiture s’est retrouvée bloquée en cinquième vitesse, empêchant sa décélération.

"Un week-end difficile pour nous. Tout d’abord, nous présentons nos excuses à Pierre et à Alpine pour l’incident, la boîte de vitesses de Liam a lâché et après analyse, la cinquième vitesse a cassé au freinage du virage 17, provoquant sa collision avec Pierre" a confirmé Permane.

"Les premiers tours étaient pourtant prometteurs et qui sait où cela aurait pu mener ? Une place dans les points était envisageable" poursuit le Britannique, avant de commenter la course de Lindblad.

"Pour Arvid, cette course était synonyme d’apprentissage. Après avoir manqué le sprint, il était en difficulté, mais il y a beaucoup à retenir de cette course, et son rythme en pneus durs était très encourageant."

"Malheureusement, un week-end sans points pour nous, mais nous aborderons Montréal avec de nouvelles améliorations aérodynamiques et la ferme intention de réaliser un bon week-end."