La Suisse met fin à 71 ans d’interdiction des courses sur circuit, la F1 en ligne de mire ?

La Suisse a officiellement mis fin à l’interdiction des courses sur circuit qui était en vigueur depuis 71 ans, tournant ainsi la page de l’une des restrictions les plus singulières du sport automobile mondial.

Le gouvernement suisse a confirmé cette semaine que les compétitions disputées sur des circuits permanents redeviendront légales à partir du 1er juillet. Cette interdiction remontait à 1955, dans la foulée de la catastrophe des 24 Heures du Mans, qui avait coûté la vie à 83 spectateurs ainsi qu’au pilote Pierre Levegh.

"Il a été décidé, dans le cadre de cet amendement, de lever l’interdiction des courses sur circuit," précise l’ordonnance officielle.

La Suisse réfléchissait à cette évolution depuis plusieurs années déjà, avec des initiatives parlementaires remontant à 2010.

Pour autant, cette réouverture ne signifie pas une libéralisation totale du sport automobile dans le pays. Le nouveau cadre reste particulièrement prudent. Les autorisations d’organiser des courses seront désormais gérées par chaque canton, qui devra évaluer les impacts liés au bruit, à l’environnement et à la sécurité au cas par cas.

Il ne faut donc pas s’attendre à un retour immédiat de grands rendez-vous internationaux ni à une multiplication rapide des infrastructures comme la construction à court terme de circuits permanents.

Que signifie cette décision pour la Formule 1 ? L’hypothèse d’un retour du Grand Prix de Suisse reste très floue à ce stade. Il s’agit davantage d’une suggestion formulée par quelques membres de l’automobile club suisse plutôt qu’une perspective concrète.

Le paradoxe helvétique n’échappe d’ailleurs à personne. La Suisse constituait une anomalie entièrement singulière en interdisant les courses sur circuit tout en accueillant simultanément d’importantes activités liées au sport automobile, notamment l’équipe Sauber (devenue Audi F1) à Hinwil.

La porte avait déjà commencé à s’entrouvrir en 2015 avec une dérogation spécifique accordée aux compétitions électriques, permettant à la Formule E d’organiser des courses à Zurich et Berne en 2018 et 2019.

Mais ces deux événements avaient finalement disparu en raison de problèmes logistiques, de résistances politiques et d’oppositions locales. La règle change, mais le contexte reste presque le même qu’auparavant, à moins que la montée soudaine de la popularité de la Formule 1 ne change enfin la donne pour la Suisse...