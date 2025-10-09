La F1 manque de ’frictions’ sans Horner dans le paddock

Les deux anciens rivaux de Christian Horner dans le paddock, Toto Wolff et Zak Brown, ont tous deux admis que la Formule 1 semblait différente sans l’ancien patron de Red Bull Racing dans le paddock des Grands Prix.

Le directeur de Mercedes, Wolff, s’est exprimé dans Sport Bild et semblait presque sincère au sujet de l’absence de Horner, avec qui une rivalité réelle s’était développée, notamment depuis 2021. Il faut ainsi remonter très longtemps en arrière pour trouver les trois hommes souriant à la même table (la photo ci-dessus date de 2017 !)

"Il nous manque vraiment," a déclaré Wolff. "C’est une bonne chose pour la Formule 1 d’avoir des protagonistes qui polarisent. Nous avons besoin de personnalités dans ce sport. Il faut un méchant. Christian était toujours bon dans ce rôle, car il se sentait à l’aise."

Wolff a ajouté que l’instinct médiatique de Horner ajoutait également du piquant au paddock.

"Il savait comment utiliser les caméras à son avantage. Cela manque un peu aujourd’hui, car il n’y a actuellement aucune friction."

Selon certaines sources, Wolff serait l’un des rares patrons d’écurie que Horner n’ait pas contacté au sujet d’un éventuel retour en 2026. Horner ne souhaite revenir que s’il peut acheter des parts dans une écurie en utilisant une partie de la somme à neuf chiffres que Red Bull lui aurait versée.

"C’est à lui de décider," a dit Wolff. "Je ne sais pas s’il a le sentiment d’avoir un compte à régler et s’il veut prouver sa valeur à tout le monde. Il a clairement montré qu’il savait remporter des victoires et des titres. On ne peut nier son succès."

Le PDG de McLaren, Zak Brown, qui a longtemps été l’un des détracteurs les plus virulents de Horner, avait également déclaré il y a quelques jours à Bloomberg que le paddock était plus calme sans lui.

"Je pense qu’il a connu une carrière exceptionnelle en Formule 1 ; ses résultats sont nombreux : de nombreux titres de champion des pilotes et de champion du monde," disait-il.

"Quand on se lance dans le sport, on n’a pas tous les meilleurs amis du monde, il y a des personnalités différentes. Donc, même si on n’a pas pris beaucoup de tasses de thé en Angleterre, comme on dit, il faut des personnalités très différentes."

"Je pense que c’est ce qui rend ce sport si passionnant, cet effet Netflix, ce qui se passe en dehors de la piste. Je pense que notre sport est unique, non seulement la compétition sur le terrain est extrêmement palpitante, mais il y a aussi beaucoup de compétition en dehors."

"Et c’est un petit groupe de directeurs d’écurie et de pilotes, donc je pense que les fans peuvent apprendre à nous connaître. J’ai des amis dans les stands et d’autres qui ne le sont pas, mais je pense que c’est ce qui rend le sport passionnant et authentique."