Red Bull encore fragilisée ? Hannah Schmitz, la stratège en chef, rejoindrait Ferrari

La tempête interne semble loin de s’apaiser chez Red Bull Racing. Alors que l’équipe traverse une période agitée en coulisses, un nouveau départ de poids pourrait venir fragiliser un peu plus l’édifice déjà ébranlé.

Selon les informations de F1-insider, relayées et confirmées à demi-mot par l’ancien mécanicien en chef de Red Bull Racing Kenny Handkammer, la stratège en chef Hannah Schmitz pourrait être la prochaine figure majeure à quitter Milton Keynes. Destination : Ferrari ! Une hypothèse qui, si elle se confirmait, viendrait renforcer le sentiment d’un déclin progressif.

Dans son podcast, Handkammer ne cache pas son inquiétude.

"Le déclin de Red Bull est assez triste. Si j’étais PDG, j’examinerais cela de très près, toutes ces personnes importantes sont parties ou sont en train de partir."

"On dirait que Hannah Schmitz pourrait aussi partir. Cela rejoint les informations que j’ai reçues. Et ce n’est pas fini. Il y a des discussions selon lesquelles d’autres pourraient suivre."

Figure centrale du succès récent de Red Bull, Schmitz s’est imposée comme l’une des stratèges les plus respectées du paddock, saluée pour son sang-froid dans les moments décisifs, notamment par Max Verstappen lui-même par le passé. Son éventuel départ s’ajouterait à une liste déjà impressionnante de figures clés sur le départ ou récemment parties.

Parmi elles figurent notamment Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Helmut Marko, et à l’avenir Gianpiero Lambiase (d’ici fin 2027). Une hémorragie d’expérience qui alimente les interrogations sur la stabilité interne de l’équipe, d’autant que l’avenir de Verstappen lui-même reste entouré de spéculations.

En parallèle, le début de saison 2026 compliqué soulève aussi des doutes sur la direction technique menée par Pierre Waché. Mais pour Christijan Albers, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives.

"J’ai toujours eu des doutes sur Waché," confie-t-il au Telegraaf, avant de nuancer : "Mais si vous regardez l’année dernière, vous devez être honnête. Il y a eu un énorme retour en forme sous la direction de Waché. Cela montre aussi son calibre."

Albers insiste surtout sur la nécessité d’une approche collective pour sortir de la crise.

"Toute une équipe doit maintenant être reconstruite par Laurent (Mekies). Le plus important est que les médias doivent créer et donner de la tranquillité. Ils ne doivent pas forcer les choses et leur donner la possibilité de se reconstruire."