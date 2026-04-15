Piastri juge la préparation mentale ’plus importante’ que l’entraînement physique en F1

Oscar Piastri a expliqué comment son état d’esprit a évolué en 2025 alors qu’il luttait contre son coéquipier Lando Norris pour le titre de champion. Le pilote McLaren F1 a connu une ascension fulgurante en trois saisons, et il a dû rester solide mentalement face à la pression.

Pour sa troisième saison en Formule 1, le pilote australien a réussi à décrocher la troisième place du classement général avec sept victoires et neuf podiums en Grand Prix. Lors d’un entretien avec Quad Lock, Piastri a admis que le bond de performance qu’il a réalisé entre 2024 et 2025 a été plus important que ce qu’il avait prévu.

"Dans l’ensemble, l’étape que j’ai franchie entre 2024 et 2025 a probablement été plus grande que ce que moi, et pas mal de gens, attendions" a déclaré Piastri. "C’était vraiment génial de progresser ainsi et d’aborder les week-ends de course..."

"Je pense que c’était la première année où je pouvais entamer chaque week-end en me disant ’je sais que si je fais du bon travail et que je me rapproche de mon potentiel, je peux gagner chaque week-end’."

"Alors que ces dernières années, il y a eu des moments où je ressentais cela, mais il y avait toujours cette question ’qu’est-ce que je dois apprendre ensuite ?’ ou ’sur quoi dois-je m’améliorer encore ?’. Et c’est quelque chose que l’on continue de faire."

"On essaie toujours de s’améliorer et d’évoluer. Mais être à un niveau cette année où je pouvais aborder la plupart des week-ends en me disant ’si je fais ce dont je sais être capable, je peux gagner’, c’est une position plutôt cool."

Piastri a soutenu que la préparation mentale est possiblement devenue plus importante que l’entraînement physique dans son quotidien de pilote, alors qu’il a joué le titre dès sa troisième saison de Formule 1 en 2025.

"C’est une partie vraiment importante, et je pense que pour moi, c’est probablement tout aussi important, voire plus, que l’entraînement physique. D’un point de vue ingénierie, on cherche deux centièmes de seconde par-ci, deux centièmes par-là, pour trouver un dixième au total."

"Mais si vous n’êtes pas dans le bon état d’esprit ou capable de tirer le maximum de votre potentiel, vous pouvez facilement laisser passer l’un de ces dixièmes à cause de votre propre performance. Il est donc très important d’essayer de tirer le maximum de cela, et cela couvre beaucoup de choses différentes. Identifier votre niveau de fatigue est un élément essentiel."

Reparlant de sa première saison en 2023 avec McLaren, l’Australien a révélé qu’il était mentalement épuisé à la fin de ce premier exercice : "À la fin de ma première saison en F1, par exemple, je pensais que certaines choses ne se passaient pas très bien."

"Et au moment où la saison s’est terminée, j’ai tout simplement arrêté de penser à la course pendant un moment. J’étais absolument vanné d’un point de vue mental parce que j’essayais de passer tout mon temps à réfléchir ’comment puis-je m’améliorer ici ? Comment puis-je m’améliorer là ?’"

"Et parfois, prendre un peu de recul est en fait crucial. C’est donc quelque chose que j’ai retenu cette année, je pense que la façon dont vous dépensez votre énergie, les batailles que vous choisissez de mener ou non, est également importante."

"Évidemment, 2025 a été une année de très haute pression tout au long de la saison. Et je pense que faire face à certaines des difficultés qui se sont présentées à moi était une chose très importante à gérer. Je pense avoir essayé de faire le meilleur travail possible."

Bien qu’il ait estimé avoir fait un bond en avant en termes de force mentale en 2025, il a admis qu’il y avait encore une marge de progression après avoir vécu une fin d’année difficile, et c’est là que le travail sur la gestion de son planning et de son énergie est crucial.

"Il y a probablement des améliorations que je peux encore apporter. À certains égards, je peux mieux gérer les choses. Discuter avec mon entourage sur la façon dont nous pouvons réduire le stress dans l’environnement, et sur la façon dont on peut simplement maximiser son potentiel."