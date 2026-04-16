Le secret de Verstappen ? Mekies révèle l’étendue de son influence en coulisses

Arrivé à la tête de Red Bull à l’été 2025, Laurent Mekies n’a pas tardé à mesurer l’impact de Max Verstappen au sein de l’écurie autrichienne. Et le constat du Français est sans équivoque : au-delà de son talent pur au volant, le quadruple champion du monde impressionne par sa capacité naturelle à fédérer.

Promu avant le Grand Prix de Belgique à l’été dernier pour succéder à Christian Horner, Mekies découvre de l’intérieur les méthodes du Néerlandais. Interrogé dans le podcast Beyond the Grid sur les qualités de leader de Verstappen, il n’a pas hésité à souligner une forme de charisme instinctif.

"Je n’ai pas encore décidé s’il s’agit d’une compétence consciente ou inconsciente, mais il a cette capacité naturelle à amener les gens autour de lui à comprendre ce qui est important pour lui dans la voiture et ce qui constitue, selon lui, le plus grand potentiel de performance encore inexploité," explique-t-il.

Une influence qui dépasse largement le cadre du garage ou de la salle de briefing. Verstappen, selon Mekies, sait parfaitement que chacun de ses retours est écouté bien au-delà du circuit.

"Il sait que lorsqu’il parle lors d’un débriefing, il n’a pas seulement les 30 ingénieurs présents dans la pièce, mais aussi tous ceux connectés depuis l’usine de Milton Keynes. Et il a cette capacité naturelle à entraîner tout le monde avec lui et à pousser les gens à donner 101 %."

Pour Mekies, cette dimension fait toute la différence entre un pilote rapide et un véritable leader technique.

"C’est une chose d’être rapide en piste. C’en est une autre, en dehors de la voiture, de réussir à amener son équipe, ses ingénieurs, à donner le meilleur d’eux-mêmes pour comprendre et résoudre les limites que vous rencontrez."

Ce qui impressionne particulièrement le Français, c’est la capacité de Verstappen à conserver cette exigence et cette lucidité immédiatement après être descendu de voiture, quelles que soient les circonstances.

"C’est facile à dire dans une pièce calme, mais pour lui, être capable de faire cela quelques minutes après avoir piloté, que ce soit après des qualifications ou une course, qu’elle ait été bonne ou mauvaise, et de le faire avec ce niveau de discipline et de retours précis, presque froids, c’est remarquable."

Mekies insiste sur un autre trait marquant : la constance émotionnelle du pilote Red Bull, indépendamment du résultat.

"Si vous assistez à un de nos débriefings après une séance, après des qualifications ou après la course, vous ne pourrez pas deviner à son ton de voix s’il s’agit d’une victoire ou d’un abandon que l’on voudrait oublier."

Un sang-froid et une rigueur qui participent pleinement à l’efficacité de Verstappen et à sa capacité à tirer toute son équipe vers le haut. Des qualités qui sont essentielles en ces temps troublés par un manque de compétitivité. Le directeur de l’écurie Red Bull Racing estime qu’il peut compter sur le soutien de Max Verstappen.

"Ce qui m’a le plus surpris, c’est la profondeur du lien qui unit Max au sport automobile et à son équipe. Ce n’est pas qu’un simple pilote de Formule 1."

"Il vit pour ce sport jour et nuit. Il comprend parfaitement la complexité d’une F1 et d’une écurie. Donnez-lui quelques heures de libre, et il s’entraîne sur son simulateur. Donnez-lui quelques jours de libre, et il pilote tout ce qu’il trouve sur la planète."

"Avoir quelqu’un comme lui, capable de nous soutenir, nous pousser et nous accompagner dans le développement de la voiture, notamment grâce aux nouvelles technologies comme celles que nous utilisons aujourd’hui, est un atout considérable."