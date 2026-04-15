Les arbres font-ils peur à Verstappen ? Jos invite Max à essayer le rallye !

Le débat entre Max Verstappen et son père Jos Verstappen autour du rallye prend une nouvelle tournure. Le Néerlandais, désormais engagé en Championnat d’Europe des rallyes depuis 2025, a lancé un défi direct à son fils : venir tester la discipline pour en comprendre réellement les exigences.

Face aux critiques répétées de Max Verstappen, qui juge le rallye particulièrement dangereux, Jos n’a pas manqué de répondre avec une pointe d’ironie, en évoquant les activités de son fils en dehors de la F1.

"Ah non, rouler en GT3 au Nürburgring, ça c’est bien sûr très sûr..." a-t-il lancé dans Formule 1 Magazine.

"Il devrait simplement venir essayer une fois. Alors voilà Max..." a-t-il ajouté, comme une invitation. "Et ensuite, il parlera différemment du rallye."

Le quadruple champion du monde n’a jamais caché ses réticences à l’égard du rallye, mettant en avant la nature imprévisible et les dangers liés aux obstacles fixes.

Dans le podcast Up To Speed, il expliquait : "Je pense simplement que si je fais une erreur et que je tape un arbre... l’arbre ne bouge pas, et pour moi, c’est la limite."

Une différence majeure selon lui avec la Formule 1 : "La plupart du temps, quand on a un accident, il y a des barrières conçues pour absorber l’impact."

Jos Verstappen reconnaît la légitimité de cette crainte, mais insiste sur le fait que la perception du danger change une fois au volant.

"Il parle toujours des arbres, mais à un moment, on ne les voit plus vraiment," explique-t-il. "On sait qu’ils sont là, on les prend en compte, mais on ne se focalise pas dessus."

L’ancien pilote de F1 souligne que le rallye repose avant tout sur la gestion du risque et la précision, bien loin d’une approche purement instinctive ou agressive. Au cœur de cette discipline, les notes dictées par le copilote permettent d’anticiper chaque virage, chaque changement de surface et chaque danger.

"Il y a des endroits dans une spéciale où l’on est un peu plus prudent. S’il y a une situation dangereuse, on fait plus attention. Mais tout cela, on apprend à l’intégrer dans ses notes."

Une réflexion qui n’empêche pas de penser à ses propres incidents récents. En 2025, lors du Rallye de Scandinavie, il a été victime d’un tonneau au volant de sa Skoda Fabia RS Rally2 alors qu’il menait la catégorie Master ERC. Il s’en est sorti indemne avec son copilote Renaud Jamoul, mais a préféré abandonner. Le Néerlandais a également connu des sorties de route au Rallye d’Ypres et un choc avec une souche d’arbre à environ 130 km/h lors du Rallye de Wervik.

À 54 ans, Jos Verstappen reconnaît également que son approche a évolué avec l’âge même "s’il n’est pas possible de promettre du zéro accident."

"Cependant, je pense qu’on prend plus de risques à 29 ans," admet-il, en référence à l’âge de son fils.