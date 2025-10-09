Le plus rapide en F1 ? Le plus dangereux ? Sainz fait ses confidences

Carlos Sainz estime que son ancien coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, est le pilote le plus rapide de la Formule 1 en termes de vitesse pure en qualifications, devant même Max Verstappen.

Interrogé par la radio espagnole El Partidazo de COPE, le pilote Williams a été invité à désigner le pilote qu’il considère comme le plus rapide du plateau actuel.

"Pour moi, Charles Leclerc est le plus rapide sur un tour," a déclaré Sainz. "En termes de vitesse pure, ce serait probablement entre Charles et Lando Norris."

Lorsqu’on lui a demandé comment cela s’inscrivait dans le cadre de la domination et de la réputation de Verstappen, Sainz a ajouté : "Bien sûr, cela dépend aussi un peu de la voiture dans laquelle les pilotes se trouvent. "

"Je pense que personne ne serait plus rapide que Max dans la Red Bull. Il connaît cette voiture sur le bout des doigts. Il en va de même pour George Russell dans la Mercedes. Je pense qu’il serait très difficile de monter dans une Mercedes et de laisser Russell derrière soi."

Mais sur toute la distance d’une course, Sainz a admis que Verstappen restait dans une catégorie à part.

"Sur toute une course, personne ne peut terminer devant Verstappen," a-t-il reconnu.

Dans la même interview, Sainz a également répondu à des questions plus légères sur ses rivaux. Le pilote le plus dangereux ? "Compte tenu des incidents récents, je choisirais Liam Lawson."

Le plus rude ? "Difficile à dire," a répondu Sainz en souriant. "Ayez pitié de moi ! Nous avons une éthique d’entreprise. Si je vous le dis maintenant, je le sentirai lors du briefing des pilotes !"