Pour McLaren F1, ’il n’est pas question’ de se tourner vers 2027

Lando Norris est convaincu que McLaren F1 a les moyens de revenir au sommet dès cette année. Le champion du monde en titre ne veut pas perdre espoir malgré un début de saison difficile, marqué par un manque de fiabilité et des performances en retrait.

Championne des constructeurs en 2025, l’équipe s’est imposée comme la troisième force du plateau jusqu’à présent. Son retard en qualifications sur Mercedes a toutefois drastiquement baissé au Japon, et le pilote britannique est confiant quant à la capacité de son équipe à remonter sur les leaders de cette saison.

"Bien que nous n’ayons pas commencé la saison là où nous le souhaitions, nous voulons toujours nous battre ardemment pour le championnat, il n’est pas question d’abandonner et de se concentrer sur l’année prochaine, je ne suis pas sûr que cette approche fonctionne vraiment un jour" a déclaré Norris.

"Il existe de nombreux exemples où nous n’étions pas tout à fait là où nous le voulions en début d’année, pour finalement finir dans une position bien plus solide à la fin, en 2023, 2024 et après, et nous sommes une équipe plus forte aujourd’hui qu’à l’époque."

"Nous sommes passés par là, nous l’avons fait, nous en avons tiré des leçons et j’ai toute confiance en cette équipe pour y parvenir à nouveau. Beaucoup de travail nous attend, mais nous sommes prêts."

Comme pour Lando Norris, le redressement de McLaren en 2023 et surtout en 2024 donne à Oscar Piastri l’espoir qu’un scénario similaire puisse se reproduire cette saison, et que de très bons résultats soient encore possibles.

"J’ai confiance en cette équipe pour que nous revenions nous battre régulièrement pour la victoire cette saison. Lors de la troisième manche [à Suzuka], même s’il y avait encore un écart à la fin, nous avons pu repousser les limites de nos attentes initiales et, sans la voiture de sécurité, nous aurions pu être réellement en lice pour la victoire" note Piastri.

"Nous avons beaucoup de travail à faire pour être de retour aux avant-postes de manière constante, mais réduire l’écart sur Mercedes et développer notre voiture plus vite que le reste du plateau est quelque chose qui dépend de nous."

"Cette équipe a prouvé sa capacité à renverser la situation, et nous partons d’une position plus forte que lors des exemples précédents, comme en 2024. J’ai une confiance totale dans le fait que l’équipe fera tout son possible pour nous y amener, et je suis sincèrement impatient de voir ce que nous pouvons accomplir."