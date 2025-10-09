Une figure importante de la F1 veut ramener la Corée au calendrier

Mercedes F1 va faire son retour en Corée du Sud pour la première fois depuis 12 ans avec un roulage de démonstration à Yongin. Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, estime qu’il est grand temps que ce sport revienne chaque année dans le pays.

La Corée du Sud a accueilli quatre Grands Prix à Yeongam entre 2010 et 2013 et Wolff est convaincu que la population, très férue de technologie, adopterait le produit qu’est devenu la Formule 1 au cours de la dernière décennie.

"C’est un marché qui est resté un peu inexploité pendant un certain temps, étant donné que la Formule 1 s’est considérablement développée ces dernières années, en particulier auprès du jeune public", a déclaré Wolff à Reuters.

"Notre groupe démographique qui connaît la plus forte croissance est celui des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, qui sont très actives sur les réseaux sociaux. La Corée du Sud est un pays extrêmement connecté aux réseaux sociaux, ce serait donc formidable si nous pouvions revenir et montrer à quel point la Formule 1 a changé au cours des dix dernières années."

"Stefano Domenicali a toujours pour objectif de trouver le bon équilibre. Il y a évidemment des facteurs commerciaux, mais aussi une planification à long terme, et je pense que nous avons un petit angle mort en Asie de l’Est."

L’Autrichien aimerait voir davantage de pilotes asiatiques sur la grille mais comprend que c’est au niveau du karting que se joue la détection des meilleurs talents : "La Formule 1 est purement méritocratique, car vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir le meilleur pilote dans votre voiture."

"Tout commence toujours par le karting. Les gens ont besoin de héros. Si nous avons connu un tel essor des pilotes allemands, c’est parce que les enfants ont vu (Michael) Schumacher. Il faut une étincelle pour déclencher le processus, puis tout s’enchaîne."

Wolff salue le travail que font les industriels de Petronas en matière de technologie, avec le futur avènement des carburants durables : "La prochaine génération de moteurs fonctionnera à 100 % avec du carburant durable, et nous espérons atteindre des performances équivalentes à celles des carburants fossiles."

"Il s’agit d’un projet d’innovation de haute technologie que Petronas mène en collaboration avec nous. C’est un projet de R&D époustouflant, dont l’objectif est à terme d’alimenter des voitures routières et des avions hautement performants."