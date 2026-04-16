Norris ne juge pas le début de saison de McLaren F1 ’horrible’

Lando Norris a reconnu que son début de saison n’a pas été aussi bon qu’espéré. Le pilote McLaren F1 fait un bilan précis et complet des trois premières courses, et du niveau de la MCL40 sur ces manches d’ouverture de la saison 2026.

Le Britannique précise aussi les objectifs de son team, et la manière dont les problèmes de fiabilité ont empêché de faire évoluer aussi vite que voulu la nouvelle monoplace fabriquée à Woking.

"Ce n’est pas le début de saison que nous espérions, et nous avons connu des week-ends difficiles jusqu’ici. Évidemment, en abordant l’année en tant que champions en titre, tant chez les constructeurs que chez les pilotes, les attentes que nous nous sommes fixées sont élevées" a déclaré Norris.

"Nous voulons décrocher des pole positions, gagner des courses et mener les deux championnats, mais ce n’est pas là où nous en sommes. Nous ne sommes pas dans une position horrible, mais nous devons absolument travailler pour revenir en lice pour la victoire."

"Et même là, nous devrons continuer nos efforts pour nous assurer d’avoir une voiture capable de gagner chaque week-end. Nous avons également rencontré des problèmes qui n’ont vraiment pas aidé au développement de ces monoplaces."

"Une chose que nous avons réalisée très tôt, c’est que le temps passé dans la voiture et l’accumulation de tours sont cruciaux pour apprendre à tirer le maximum de la voiture, et plus particulièrement de l’unité de puissance."

"Des marges infimes font des différences significatives. Si l’on ajoute à cela le fait que nous n’avons pas pris le départ du Grand Prix de Chine et que nous n’avons pas eu assez de temps de piste lors des essais au Japon, on comprend facilement ce qui nous manque."

"Cependant, nous profitons de cette pause entre le Japon et Miami pour faire tout notre possible afin de combler nos lacunes de compréhension. Nous passons beaucoup de temps sur le simulateur et nous avons repris le volant pour un test de pneus au Nürburgring."

Globalement très critique de la nouvelle réglementation et des monoplaces 2026, surtout sur la partie de gestion de l’énergie, le champion du monde en titre explique plus précisément le pilotage de ces voitures à l’appui moindre que la génération précédente.

"Ces voitures sont certainement très différentes de celles de l’année dernière, et les différences sont assez complexes. J’apprécie certains aspects, tandis que d’autres me paraissent un peu plus difficiles jusqu’à présent.

"L’année dernière, nous avions énormément d’appui aérodynamique, les voitures donnaient l’impression d’être sur des rails une fois bien réglées, avec une vitesse qui semblait sans fin. Cependant, dès que vous perdiez de l’adhérence, c’était fini."

"Au mieux vous perdiez du temps, au pire vous finissiez dans les graviers. Cela pouvait être assez frustrant car on n’avait pas l’impression de pouvoir faire une grande différence en tant que pilote ; il fallait que la voiture suive et il fallait s’assurer de rester dans ses limites."

"Cette année, les voitures ont beaucoup moins d’appui et sont bien plus à la limite. On peut rattraper les glissades plus facilement, et ce niveau d’adhérence légèrement inférieur rend la voiture très excitante à piloter."

"En tant que machine, j’aime les conduire, elles me rappellent certaines voitures que j’ai pilotées dans les catégories juniors, et je dis cela comme un grand compliment : on a vraiment l’impression de pouvoir faire la différence."

"J’ai déjà dit que ce n’est pas avec la voiture que je lutte, c’est ce qu’il y a derrière nous que j’apprécie moins : la réglementation sur les unités de puissance. J’ai eu un cas de figure au Japon où le déploiement de la batterie s’est déclenché alors que je ne le voulais pas vraiment, et j’ai dû dépasser Lewis en conséquence."

"Cela signifiait que j’étais ensuite une proie facile dans la ligne droite suivante, là où j’aurais justement voulu utiliser la batterie. Pour moi, cela retire trop de contrôle au pilote, mais je sais que la FIA et toutes les parties prenantes du sport étudient la question."

"Il y a eu un bon dialogue avec la FIA à ce sujet, je suis donc confiant qu’une solution sera trouvée d’ici notre retour à la compétition à Miami. Un point important cependant : nous sommes ravis que les fans apprécient les courses, car nous sommes avant tout un sport de divertissement."

"Les fans veulent nous voir sur la piste, en pleine bataille les uns contre les autres et aux limites de l’adhérence. Nous devons éviter les éléments de course artificiels là où nous le pouvons, mais nous ne sommes pas loin d’y parvenir et de vivre une ère de course vraiment passionnante."

Norris aurait préféré qu’il n’y ait pas d’annulations de courses, mais il a profité du temps libre offert : "Nous aimerions tous être en train de courir pendant cette pause, mais elle nous offre quelques opportunités pour préparer le reste de la saison."

"J’ai commencé par prendre un peu de temps pour me déconnecter de la F1, de courtes vacances avec des amis en Espagne et au Portugal. Nous avons joué au golf, regardé un match de Ligue des Champions à Lisbonne, avant que je ne reste scotché à mon écran pour suivre le Masters de golf."

"Maintenant, nous retournons directement au travail, avec les tests au Nürburgring et beaucoup de temps prévu dans le simulateur. Miami et le Canada étant tous deux des week-ends de course Sprint, nous devrons être parfaitement préparés pour tirer le meilleur parti de la voiture."