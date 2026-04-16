Mercedes F1 s’affaire ’en coulisses’ pour améliorer ses départs en course

George Russell assure que Mercedes F1 travaille d’arrache-pied pour améliorer ses départs avant le retour de la saison de Formule 1 à Miami, en mai. Le pilote britannique et son équipe ont peiné à prendre des envols corrects en début de saison.

Mercedes a verrouillé la première ligne à quatre reprises lors des trois Grands Prix et du Sprint disputés jusqu’ici cette saison, mais ni Russell ni son coéquipier Kimi Antonelli n’ont occupé la tête après le premier tour.

Les pilotes peuvent s’exercer aux départs à la fin des essais libres lors d’un week-end de Grand Prix, mais n’ont aucune autre occasion de pratiquer cette phase cruciale de la course, ce qui est pénalisant selon Russell.

"Il se passe énormément de choses en coulisses" a confié Russell à Sky Germany. "Comme dans n’importe quel sport, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas et nous avons cette opportunité de faire des tests."

"Nous passons de nombreuses journées dans le simulateur à analyser les trois premières courses et à préparer les deux prochaines. Il y aura deux courses sprint à notre retour avec Miami et Montréal, donc on sera à fond."

"Nous sommes ici pour un test Pirelli et un essai de pneumatiques, nous n’avons pas le droit d’effectuer des départs, et c’est la même règle pour toutes les écuries lorsqu’elles testent des pneus. Nous travaillons beaucoup en coulisses pour analyser les données."

"Notre sport est difficile car on ne peut pas s’entraîner énormément. Le règlement nous interdit de rouler. Bien sûr, nous aimerions être sur la piste pour enchaîner les départs. Nous avons quelques idées sur les raisons pour lesquelles nous avons échoué lors des phases de départ, donc nous espérons pouvoir capitaliser là-dessus."