Antonelli averti, Leclerc en retrait : les réseaux sociaux dans le viseur

Alors que Kimi Antonelli impressionne en ce début de saison 2026, Robert Kubica lui adresse un conseil clair : lever le pied sur les réseaux sociaux pour rester pleinement concentré sur la conquête du titre.

Leader du championnat après deux victoires consécutives acquises depuis la pole position, le jeune Italien de 19 ans s’impose déjà comme l’une des sensations de la saison.

Mais pour Kubica, l’essentiel sera de préserver cette dynamique, ce qui n’est jamais facile.

"J’espère qu’il se concentre pleinement sur la course", a-t-il déclaré à SportMediaset.

"Je le vois parfois faire un peu trop de choses inutiles sur Instagram. Même si cela attire l’attention, il ne devrait pas gaspiller son énergie là-dessus pour le moment."

Le Polonais insiste sur la priorité absolue à ce stade de sa carrière : "Son seul objectif doit être de gagner le championnat même si son patron a voulu lui enlever cette pression. S’il a la possibilité d’aller chercher le titre, s’il tient face à Russell, alors il doit le faire. On ne sait jamais quand une telle opportunité peut se représenter."

Malgré cette mise en garde, Kubica ne doute pas des capacités d’Antonelli à aller au bout.

"Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y parvenir. La Formule 1 est un sport qui s’accompagne d’une pression immense. Il en a déjà géré beaucoup par le passé, notamment l’an dernier."

"Mais il est entouré de personnes qui tiennent à lui, qui ont investi beaucoup de temps et d’argent en lui et qui reconnaissent son talent exceptionnel. Aujourd’hui, il rend cette confiance."

Ces propos font écho à l’approche radicalement différente adoptée par Charles Leclerc, qui a choisi de s’éloigner presque totalement des réseaux sociaux.

"Pendant de nombreuses années, j’étais très présent en ligne, mais j’ai réalisé que cela changeait la perception de certaines de mes performances en course."

"Il suffisait d’un bon ou d’un mauvais moment pendant ma course pour que tout le reste soit oublié."

Face à cette pression constante, le Monégasque a modifié son approche.

"Oui, cela m’a fait changer ma manière d’utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, je choisis évidemment toutes les photos et toutes les légendes, car le plus important pour moi est que cela reste authentique."

"Je ne suis plus sur les réseaux sociaux (à part pour des posts officiels), car aujourd’hui tout est commenté, en bien ou en mal, et cela m’affecte un peu. J’ai préféré m’en éloigner. Donc je ne vais plus sur les réseaux sociaux."